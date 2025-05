Su Rai1 la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 ha interessato 2.505.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale5 la prima puntata de La Notte nel Cuore ha conquistato 1.904.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 758.000 spettatori (4.3%) e N.C.I.S. Origins 683.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 l’esordio di Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 1.264.000 spettatori con l’8.3%. Su Rai3, dopo Report Lab (832.000 – 5%) e la presentazione (1.183.000 – 6.7%), Report segna 1.585.000 spettatori pari al 9.2%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 850.000 spettatori (6.4%). Su La7 Adaline – L’eterna giovinezza raggiunge 574.000 spettatori e il 3.4%.

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.915.000 spettatori e il 28.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.041.000 spettatori pari all’11.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.129.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 759.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 729.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole… Domenica ha interessato 909.000 spettatori (5.2%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.035.000 spettatori pari al 18.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.126.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.618.000 spettatori (15.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.924.000 spettatori (15%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (275.000 – 2.7%), Equitazione – Gran Premio Roma totalizza 208.000 spettatori con l’1.7%, mentre Blue Bloods sigla 609.000 spettatori con il 4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 364.000 spettatori (3.1%) e C.S.I. Miami raccoglie 416.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.885.000 spettatori (13.4%). A seguire Blob segna 688.000 spettatori (4.3%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

