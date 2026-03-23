Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv domenica 22 marzo: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionario, Presa Diretta

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv domenica 22 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 22 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Imma Tataranni 5. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 22 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 22 marzo 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 22 marzo
TV / Imma Tataranni 5: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 22 marzo 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 22 marzo
TV / Imma Tataranni 5: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 22 marzo 2026
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 22 marzo 2026, su Rai 3
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 22 marzo 2026
TV / Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 22 marzo 2026
TV / Ascolti tv sabato 21 marzo: Canzonissima, Amici, Il tempo che ci vuole
TV / Messa in tv 22 marzo 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Amici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 21 marzo
Ricerca