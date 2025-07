Su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 ha interessato 1.697.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 1.901.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2, dopo la presentazione (331.000 – 2.4%), Facci Ridere intrattiene 720.000 spettatori (5.9%). Su Italia1, dopo la presentazione (498.000 – 3.5%), Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 878.000 spettatori con il 7.5% (Aftershow a 482.000 e il 6.9%). Su Rai3, dopo la presentazione (881.000 – 6.3%), il meglio di Report segna 860.000 spettatori pari al 6.4% (Report Plus a 639.00 e il 5.5%). Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 590.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo raggiunge 474.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta ottiene 287.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove la replica de La Corrida raduna 489.000 spettatori con il 3.8% (Il Vincitore a 324.000 e il 4.7%). Sul 20 Ocean’s 8 fa sintonizzare 386.000 spettatori (2.9%).

Su Rai1 Techeteche TopTen arriva a 2.183.000 spettatori (15.8%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 3.493.000 spettatori pari al 25.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 820.000 spettatori (6%). Su Rai3 L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione raduna 534.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 725.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 624.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 796.000 spettatori (5.8%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.890.000 spettatori pari al 19.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.646.000 spettatori pari al 23.4%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.256.000 spettatori (13.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.628.000 spettatori (15.3%). Su Rai2, dopo TG Dossier (313.000 – 3.6%), The Rookie segna 394.000 spettatori con il 3.8% e Blue Bloods 523.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 400.000 spettatori (4.1%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 404.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.673.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 703.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 651.000 spettatori (5.4%). Su La7 Uozzap! Classic raggiunge 107.000 spettatori e l’1.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL