Ascolti tv domenica 20 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 20 dicembre 2020? Su Rai 1 è andata in onda la finale di The Voice Senior. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso. Su Rai 2 NCIS. Su Italia 1 invece il film Il Cavaliere oscuro. Su Rai 3 il talk di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Su Rete 4 Pinocchio. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 20 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 20 dicembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la finale di The Voice Senior ha conquistato 3.670.000 spettatori pari al 18.2 per cento di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.927.000 spettatori pari all’11.8 per cento di share. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.398.000 spettatori (5.3 per cento). Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro ha intrattenuto 1.278.000 spettatori con il 5.7 per cento di share. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.510.000 spettatori (9.6 per cento); Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.276.000 spettatori (7 per cento). Su Rete 4 Pinocchio di Roberto Benigni è stato visto da 651.000 spettatori con il 2.8 per cento di share. Su La7 Non è L’Arena ha interessato 1.381.000 spettatori con il 5.3 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha raccolto 5.099.000 spettatori con il 18.8 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.577.000 spettatori con il 13.2 per cento. Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 896.000 spettatori (3.4 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.190.000 spettatori con il 4.5 per cento, nella prima parte, e 1.189.000 spettatori con il 4.4 per cento, nella seconda parte.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.691.000 spettatori (17.7 per cento) mentre L’Eredità ha ottenuto di 5.093.000 spettatori (21.8 per cento). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.319.000 spettatori (11.4 per cento) mentre Caduta Libera raccoglie 3.409.000 spettatori (14.8 per cento). Su Rai 2 Novantesimo Minuto ha appassionato 1.230.000 spettatori (6.2 per cento), nella prima parte, e 1.375.000 spettatori (6.1 per cento), nella seconda parte.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 20 dicembre

Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 230.000 spettatori con il 10.4 per cento, nella presentazione, 622.000 spettatori con il 16.4 per cento nella prima parte, e 1.781.000 spettatori con il 22.8 per cento nella seconda parte. Paesi che Vai raggiunge 1.581.000 spettatori pari al 17.3 per cento. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.847.000 spettatori pari ad uno share del 17.6 per cento. La Santa Messa segna 2.091.000 spettatori con il 20.2 per cento. Su Canale 5 il TG5 delle 8 segna 1.212.000 spettatori con il 19.7 per cento e la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.053.000 telespettatori con l’11.2 per cento di share.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI

Potrebbero interessarti The Voice Senior 2020 il vincitore: ecco chi ha vinto la finale Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 20 dicembre 2020 The Voice Senior, chi sono i finalisti del talent di Rai 1