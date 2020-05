Ascolti tv domenica 17 maggio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 17 maggio 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata, in replica, de L’allieva, mentre su Rai 2 è tornato Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio. Su Canale 5 l’appuntamento domenicale con Live Non è la D’Urso, mentre su Italia 1 il film 2 single a nozze. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 17 maggio 2020?

Ascolti tv 17 maggio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 L’Allieva 2 ha ottenuto 3.984.000 spettatori pari al 16.3% di share, mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha visto u pubblico di 2.252.000 spettatori pari al 12.6% di share (presentazione 2.279.000 – 8.7%). Su Rai2 Che Tempo che Fa lo hanno seguito in 2.155.000 spettatori (8.3%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo in 7.6% con 1.437.000 spettatori. Su Italia 1 2 Single a Nozze – Wedding Crashers ha divertito 1.206.000 spettatori con il 5% di share, mentre su Rai3 Un Giorno in Pretura ha intrattenuto 1.165.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 il film Troy è stato la scelta di 1.107.000 spettatori con il 5.4% di share. Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha segnato il 19.4% con 4.966.000 spettatori, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha divertito 3.577.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Italia1 CSI Miami lo hanno invece visto in 1.084.000 spettatori (4.3%). Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei 6 ha registrato 2.698.000 spettatori (17.4%) e L’Eredità 4.098.000 spettatori (21.5%). Su Canale 5 Avanti il Primo! ha avuto un pubblico di 1.660.000 spettatori con l’11.2% di share e Avanti un Altro! di 3.031.000 (16.5%). Su Rai2 Che Tempo che Farà è stato scelto da 710.000 spettatori (3.3%). 🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Scontro Sallusti Parenzo a Non è l’Arena. Il direttore: “Fascista cretino” L’Allieva 2: cosa è successo nell’ultima puntata (riassunto) L’Allieva 2: trama, anticipazioni e cast della puntata in replica oggi