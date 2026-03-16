Ascolti tv domenica 15 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 15 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Imma Tataranni 5. Su Rai 3 Presadiretta. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere miliardario. Su Italia 1 Le Iene. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 15 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.