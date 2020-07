Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie: trama, cast, trailer e streaming

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie è un film del 2014 diretto da Matt Reeves, ottavo capitolo della fortunata serie su Il pianeta delle scimmie, in onda stasera, 23 luglio 2020, dalle 21.30 su Italia 1. Nel cast attori celebri come Andy Serkis e Jason Clarke. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie? Scopriamolo insieme.

Trama

Il film rappresenta l’ottavo capitolo della serie su Il pianeta delle scimmie, iniziata nel 1968 e tratta dal romanzo di fantascienza del 1963 omonimo di Pierre Boulle, nonché si tratta del secondo film della serie reboot cominciata nel 2011 con L’alba del pianeta delle scimmie. Vediamo la trama. Il virus pensato per curare l’Alzheimer si è rivelato mortale per l’uomo e addirittura in grado di potenziare l’intelligenza delle scimmie.

Nel giro di dieci anni l’ALZ-113 ha decimato la popolazione umana portandola sull’orlo dell’estinzione, mentre una una nuova comunità di scimmie intelligenti guidata dal loro leader, lo scimpanzé Cesare (Andy Serkis), ha continuato ad evolversi. La città di San Francisco è diventata una fortezza in cui vivono gli umani superstiti, mentre la comunità di scimmie guidata da Cesare abita nella foresta circostante. I rapporti tra i due gruppi non sono buoni. Il precario equilibrio si interrompe quando Dreyfus (Gary Oldman), leader degli umani, invia lo scienziato Malcolm (Jason Clarke) e alcuni compagni armati nel territorio delle scimmie, sebbene quest’ultime lo avessero severamente vietato. L’obiettivo, secondo la trama di Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, è quello di accedere ad una diga nei pressi della foresta per riottenere l’energia elettrica. Caesar (Andy Serkis), lo scimpanzé che aveva guidato la liberazione della sua specie, accetta la permanenza degli umani, a patto che le armi non vengano mai usate.

Pur con qualche difficoltà, tutti riescono ad integrarsi. Tutti tranne Koba, un bonobo rancoroso nei confronti degli umani per gli esperimenti che anni prima lo hanno sfregiato: pur di vendicarsi è disposto a tutto, anche a rinnegare il codice morale delle scimmie. Il bonobo cerca in tutti i modi di seminare zizzania, arrivando ad aggredire Cesare e facendo ricadere la colpa sugli uomini. Koba prende il controllo delle scimmie, per poi convincerle ad attaccare la fortezza degli umani, che a loro volta si stanno armando, dietro decisione del loro leader Dreyfus. La guerra tra la razza umana e quella delle scimmie è ormai alle porte: chi avrà il sopravvento?

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie: cast

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questo ottavo capitolo della saga de Il pianeta delle scimmie, tra questi Andy Serkis, Jason Clarke, Toby Kebbell, Gary Oldman, Keri Russell e Keir O’Donnell. La regia è di Matt Reeves. Di seguito tutti gli attori del cast e i relativi personaggi.

Andy Serkis: Cesare

Jason Clarke: Malcolm

Toby Kebbell: Koba

Gary Oldman: Dreyfus

Keri Russell: Ellie

Keir O’Donnell: Finney

Kodi Smit-McPhee: Alexander

Enrique Murciano: Kemp

Kirk Acevedo: Carver

Judy Greer: Cornelia

Karin Konoval: Maurice

Terry Notary: Rocket

Nick Thurston: Occhi Blu

Doc Show: Ash

Jocko Sims: Werner

Jon Eyez: Foster

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, questa sera, 23 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 dalle 21.30.

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 23 luglio 2020 – a partire dalle 21.30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

