Antonino Chef Academy: le anticipazioni della quarta puntata del 17 novembre

Torna questa sera, 17 novembre 2020, Antonino Chef Academy, il programma di Sky che vede Antonino Cannavacciuolo nei panni di professore all’interno di un’accademia di cucina. In palio, per il vincitore, un posto nella sua brigata, nel leggendario e stellato ristorante di Villa Crespi. Tre le prove che i concorrenti devono affrontare. Chi alla fine del ciclo didattico ha totalizzato i voti più bassi deve lasciare lo show. Di seguito le anticipazioni della quarta puntata di stasera, 17 novembre.

Anticipazioni

La finale di Antonino Chef Academy è vicina: sette gli studenti ancora in gara, che si sfideranno nuovamente per ottenere un posto nella brigata di Chef Cannavacciuolo a Villa Crespi. La puntata si apre con un difficile test sulle tecniche di cucina: i ragazzi saranno infatti chiamati a confrontarsi con il proprio tallone d’Achille, e ognuno di loro dovrà affrontare l’ingrediente o la preparazione che più teme, per costruire un gran piatto trasformando così una “paura” in un punto di forza.

Nel test fuori sede, gli aspiranti cuochi si sposteranno nelle cucine del Four Season di Milano, un albergo che è anche un’icona di eleganza a cinque stelle nel cuore del quadrilatero della moda. Gli allievi dovranno misurarsi col pasto più importante in un hotel, quello che i clienti poi ricorderanno per sempre: la colazione. Giudicati da Cannavacciuolo e dalla General Manager della struttura Andrea Obertello, ai giovanissimi chef il compito di preparare delle colazioni nutrienti ma soprattutto memorabili.

Per la terza e ultima prova, il test di approfondimento, faremo un vero e proprio salto nel futuro: si parlerà di tecnologia applicata alla pasticceria, gli allievi dovranno realizzare un dolce al piatto partendo da stampi e stencil realizzati con stampanti 3D. Per l’occasione, arriverà in Aula Fabrizio Fiorani, classe 1986, Membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani: il suo forte desiderio di un’esperienza internazionale lo ha portato a partecipare all’apertura del ristorante di Heinz Beck a Tokyo, dall’ottobre 2015 è pastry chef del BVLGARI Il Ristorante Luca Fantin di Tokyo e, nel 2019, è stato insignito del titolo di Asia’s Best Pastry Chef. Al termine della prova, anche questa settimana, suspance e fiato sospeso fino all’ultimo secondo per decidere chi sarà lo studente con la media più bassa che dovrà lasciare l’Accademia. Appuntamento con Antonino Chef Academy questa sera, 17 novembre 2020, su Sky Uno dalle 21.15. Tutte le puntate sono sempre disponibili on demand, e visibili su Sky Go e in streaming su NOW TV.

