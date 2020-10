Antonino Chef Academy torna con una seconda stagione: format, concorrenti, streaming

Torna l’appuntamento con Antonino Cannavacciuolo e la sua scuola per apprendisti chef. Antonino Chef Academy torna con la seconda stagione a partire da martedì 27 ottobre 2020 in prima serata su Sky Uno. Tanti nuovi giovanissimi concorrenti cercheranno di farsi spazio nella cucina di Cannavacciuolo, mettendosi alla prova con le sue richieste e la sua disciplina. Il programma è una produzione originale di Endemol Shine Italy per Sky e riparte con una nuova classe di giovani professionisti (dai 18 ai 23 anni): in palio c’è un posto accanto ai fornelli di Villa Crespi, il ristorante stellato dello chef. Sarà ancora una volta Cannavacciuolo a guidare il percorso dei dieci concorrenti.

Il format

Come funziona? Si tratta di un cooking show, per cui i dieci concorrenti dovranno sfidarsi a suon di padelle dietro ai fornelli, talvolta anche con prove in esterna, dimostrando tutte le loro competenze professionali e personali. Ogni allievo dovrà realizzare dei piatti sulla base di quanto appreso durante le lezioni dello chef, affiancato dal fedele sous chef Simone Corbo.

Al termine di ogni prova, lo chef assegnerà un voto che andrà poi a determinare la classifica finale. Chi avrà totalizzato il punteggio più basso dovrà abbandonare l’accademia. Nonostante il Covid, il programma ha trovato il suo modo di esistere rispettando la normativa relative alle misure di contenimento del contagio da Covid. Saranno tre le prove per i dieci concorrenti: si parte dalle tecniche di cucina, poi avremo i test fuori sede e i testi di approfondimento.

Gli ospiti della seconda stagione

Tantissimi gli ospiti che faranno capolino nel corso della seconda stagione: vedremo Michelangelo Mammoliti, 2 stelle Michelin, Elsa Viana, tra le più apprezzate chef africane, Salvatore Tassa chef de Le Colline Ciociare di Acuto (Frosinone), autodidatta che ha rilevato la fattoria di famiglia tramutandola in un ristorante da una stella Michelin. E ancora vedremo Fabrizio Fiorani, membro dell’Accademia Maestri Pasticceri italiani, Cristina Bowerman, una stella Michelin chef del Glass Hostaria a Trastevere e Ana Ros, prima chef a ottenere due stelle Michelin in Slovenia.

Il cast della seconda stagione

Dieci sono i concorrenti in gara anche per questa seconda edizione:

Giulia Bianchi

Angelo Daino

Sharon Del Vecchio

Enrico Fusi

Yvonne Inumerable

Michele Macchia

Matteo Pasutti

Lorenzo Pozzi

Francesca Stabile

Davide Zanonato

Tutti i concorrenti di Antonino Chef Academy 2

Antonino Chef Academy, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere la seconda stagione di Antonino Chef Academy? Il cooking show va in onda in prima tv su Sky Uno a partire dalle ore 21:15 tutti i martedì dal 27 ottobre 2020. Chi vuole seguirlo in streaming può farlo tramite SkyGo oppure NOWTV.

