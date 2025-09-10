Annem – My Mother (Mia madre): tutto quello che c’è da sapere sul film
Annem – My Mother (Mia madre): trama, cast e streaming del film su Canale 5
Stasera, mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Annem – My Mother (Mia madre), film turco del 2019 diretto da Mustafa Kotan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Ayse è una madre altruista che vuole il meglio per sua figlia Nazlı, che si allontana dal villaggio in cui è cresciuta per intraprendere gli studi universitari ma anche perché odia i mezzi rozzi della madre…
Annem – My Mother (Mia madre): il cast
Abbiamo visto la trama di Annem – My Mother (Mia madre), ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Sumru Yavrucuk: Ayse
- Özge Gürel: Nazlı
- Sercan Badur: Mert
- Tuna Orhan: Osman
- Itır Esen: Nihal
- Fatma Toptaş: Nesrin
- Fülya Özcan: Hacer
- Tuğçe Karabayır: Tuğçe
- Zuhal Acar: Meryem
- Türker Yilmaz: Cavit
- Atmaca Yusuf: Berk
- Rasim Yetiskin: Vale
- Pera Semiz: Nazlı da piccola
Streaming e tv
Dove vedere Annem – My Mother (Mia madre) in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 10 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.