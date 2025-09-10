Icona app
10 settembre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Annem – My Mother (Mia madre): tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Annem – My Mother (Mia madre): trama, cast e streaming del film su Canale 5

Stasera, mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Annem – My Mother (Mia madre), film turco del 2019 diretto da Mustafa Kotan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ayse è una madre altruista che vuole il meglio per sua figlia Nazlı, che si allontana dal villaggio in cui è cresciuta per intraprendere gli studi universitari ma anche perché odia i mezzi rozzi della madre…

Annem – My Mother (Mia madre): il cast

Abbiamo visto la trama di Annem – My Mother (Mia madre), ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Sumru Yavrucuk: Ayse
  • Özge Gürel: Nazlı
  • Sercan Badur: Mert
  • Tuna Orhan: Osman
  • Itır Esen: Nihal
  • Fatma Toptaş: Nesrin
  • Fülya Özcan: Hacer
  • Tuğçe Karabayır: Tuğçe
  • Zuhal Acar: Meryem
  • Türker Yilmaz: Cavit
  • Atmaca Yusuf: Berk
  • Rasim Yetiskin: Vale
  • Pera Semiz: Nazlı da piccola

Streaming e tv

Dove vedere Annem – My Mother (Mia madre) in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 10 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
