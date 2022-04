Chi era Ann Atwater, l’attivista raccontata in Migliori nemici

Chi era Ann Atwater, l’attivista per i diritti civili raccontata nel film Migliori nemici? La pellicola, uscita nel 2019 con la regia di Robin Bissell, arriva in prima serata su Rai 1 mercoledì 13 aprile 2022 e racconta la storia vera di Ann Atwater alle prese con una realtà difficile in Carolina del Nord. Negli anni ’70, la città di Durham non accetta la comunità di colore e non si cura delle nuove leggi, per cui si ribella incendiando una scuola per bambini di colore. Ann Atwater ha avuto un ruolo importante nella vicenda, collaborando con il leader del Ku Klux Klan C.P. Ellis per trovare una soluzione. La storia di Ann Atwater è stata raccontata in un libro, intitolato “The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South”.

Chi era Ann Atwater: la storia vera

Ann Atwater è rimasta orfana di madre che era appena una bambina. Lavorava nei campi per aiutare la famiglia e rimase incinta a 14 anni. Si sposò e si trasferì con il marito a Durham, una città dove vi era una considerevole fetta di popolazione afroamericana. Quando Ann arrivò in città vigeva ancora la segregazione razziale, ma ha sempre lottato per i suoi diritti e quelli della sua comunità. Suo marito la lasciò da sola e, nonostante tutto, Ann crebbe da sola le sue due figlie. Viveva in condizioni difficili, mangiavano riso e cavolo e ricavava abiti alle figlie da sacchi di farina. Un giorno incontrò Howard Fuller, grazie al quale si unì all’Operazione Breaktrough. Si trattava di un programma utile ad aiutare persone povere ad ottenere una formazione professionale, finanziato dalla North Carolina Fund.

Quel programma fu la sua svolta. Ann divenne appassionata e aiutò tantissime persone. Quando poi terminò la segregazione razziale, negli anni ’70 le tensioni erano ancora elevate in Carolina del Nord perché i cittadini del posto non l’accettavano. Per questo arrivò in città un consulente, Bill Riddick. il quale indisse una charrette. I cittadini erano chiamati ad esprimere la propria opinione in merito. Come presidenti delle due fazioni furono scelti Ann Atwater e C.P. Ellis. Nonostante l’astio iniziale, i due lavorando gomito a gomito divennero amici. Quando terminò la charrette, stabilirono che il consiglio di amministrazione della scuola avrebbe incluso due studenti bianchi e due neri. Dopo quell’episodio, Ann Atwater continuò ad impegnarsi per migliorare le condizioni di vita della comunità nera della sua città e rimase amica di E.P. Ellis fino alla morte di lui, avvenuta nel 2005. L’attivista afroamericana si è spenta nel 2016. La sua storia è stata raccontata attraverso un documentario, un libro e anche tramite il film Migliori nemici in onda su Rai 1.