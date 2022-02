Chi è Andy dei Bluvertigo (Andrea Fumagalli), ospite di Giusy Ferreri a Sanremo 2022 (Duetti, Cover)

Chi è Andy dei Bluvertigo, ospite di Giusy Ferreri al Festival di Sanremo 2022, nella serata delle Cover? Il musicista, pseudonimo di Andrea Fumagalli, è stato uno dei fondatori della band Bluvertigo, insieme a Morgan. Eclettico e fuori dagli schemi, suona le tastiere, il vocoder, il sassofono e il sintetizzatore, ed è la seconda voce del gruppo. Nella serata dei Duetti di Sanremo 2022 di oggi, 4 febbraio, accompagna Giusy Ferreri in Io vivrò senza te, successo senza tempo di Lucio Battisti. Ma chi è Andy dei Bluvertigo? Scopriamolo insieme.

Oltre ad essere un musicista e un cantante, Andrea Fumagalli è anche pittore e dj. Nato a Monza nel 1971, negli anni Novanta fonda insieme all’amico Morgan i Bluvertigo, che in quegli anni è stata la band electro-rock italiana più importante e innovativa. All’interno del gruppo Andy suona le tastiere, i sintetizzatori, il sax e saltuariamente canta. Come solista, in particolare, possiamo sentire la sua voce nel brano Forse:

Dopo l’iniziale scioglimento del gruppo, Andy si è dedicato ad altre sue passioni, come la pittura e fa il dj. Dal 2007 collabora al progetto musicale a scopo umanitario Rezophonic. Torna attivo nella musica nel 2012 con un nuovo gruppo, i Fluon. Il loro primo singolo è Naked, ma non riscuote grandissimo successo. Nel 2016 si è ripresentato a Sanremo con i Bluvertigo, per una reunion dalla breve durata. Andy ha praticato per molti anni pattinaggio artistico, anche insegnandolo. Nel 2009 ha customizzato un modello di Fiat 500 utilizzando i colori tipici della pop art. Molto riservato sulla sua vita privata, dovrebbe avere una fidanzata. Su Instagram è seguito da oltre 76mila persone.

Discografia

Vediamo ora tutti gli album e i dichi di Andy dei Bluvertigo, ospite di Giusy Ferreri a Sanremo 2022.

Con i Golden Age

1989 – Chains

Con i Bluvertigo

Album in studio

1995 – Acidi e basi

1997 – Metallo non metallo

1999 – Zero – ovvero la famosa nevicata dell’85

Album dal vivo

2008 – MTV Storytellers – Bluvertigo

Raccolte

2001 – Pop Tools

2016 – I grandi successi

Con i Fluon

2014 – Futura resistenza