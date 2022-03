An American Pickle: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, giovedì 17 marzo 2022, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 va in onda il film An American Pickle, pellicola del 2020 diretta da Brandon Trost. Si tratta dell’adattamento cinematografico del racconto breve del 2013 Sell Out scritto da Simon Rich, sceneggiatore del film. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film An American Pickle? Scopriamo tutte le informazioni.

Trama

Il film si apre nel 1919 con Herschel Greenbaum (Seth Rogen): un operaio originario di un piccolo paese dell’Est Europa, che per far fronte alle difficoltà economiche emigra in America insieme alla sua famiglia, sognando di costruire una vita migliore. Un giorno, mentre è al lavoro in una fabbrica di sottaceti, cade in una cisterna di salamoia, in cui rimane chiuso per 100 anni. Il liquido lo conserva perfettamente ed Herschel si ritrova quindi nella Brooklyn odierna, senza essere invecchiato di un giorno, diventando un caso mediatico. Quando però si mette alla ricerca della sua famiglia, Herschel scopre che il suo unico parente sopravvissuto è il suo bisnipote Ben Greenbaum (anch’esso interpretato da Rogen): un pacato programmatore, che il suo avo non riesce proprio a comprendere. Dopo aver appreso un po’ più l’uno dell’altro, Herschel decide di riportare in auge il nome dei Greenbaum, “costringendo” il suo scettico bisnipote ad aiutarlo.

An American Pickle: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Seth Rogen, Sarah Snook, Molly Evensen, Eliot Glazer, Kalen Allen, Kevin O’Rourke, Sean Whalen, Geoffrey Cantor, Carol Leifer e Jorma Taccone. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Seth Rogen: Herschel Greenbaum / Ben Greenbaum

Sarah Snook: Sarah Greenbaum

Eliot Glazer: Christian

Jorma Taccone: Liam

Kalen Allen: Kevin

Molly Evensen: Clara

Kevin O’Rourke: Dane Brunt

Sean Whalen: scienziato

Joanna P. Adler: prof.ssa Kim

Streaming e tv

Dove vedere An American Pickle in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 marzo 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.