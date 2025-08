Amore e morte ai Caraibi: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Amore e morte ai Caraibi è il film in onda questa sera, 2 agosto 2025, in prima visione su Rai 2. Si tratta di un film per la tv americano del 2022. Un avvincente thriller che affascinerà tutti i fan del genere. Ma qual è il cast di Amore e morte ai Caraibi? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Durante una vacanza su un’isola esotica, la detective di Detroit Cassady Cruz inizia una torrida relazione con l’affascinante espatriato Travis King. Ma quando l’ex ragazza di quest’ultimo, Minnie, viene ritrovata morta, King vieneaccusato del suo omicidio. Sapendolo innocente, Cassady indaga per smascherare il vero assassino e riabilitare il nome di Travis; ma più cerca prove, più scopre segreti sepolti venendo a poco a poco attirata in una trappola mortale.

Amore e morte ai Caraibi: il cast del film

Tanti gli attori celebri nel cast di Amore e morte ai Caraibi? La regia è di Lane Shefter Bishop. Nel cast troviamo Annika Foster, Mike Markoff, Scott Christopher, Samuel Selman, David Carey Foster, Laith Wallschleger, Wendell Kinney, Christina Gray…

Streaming e tv

Dove vedere Amore e morte ai Caraibi in tv e streaming? Appuntamento in prima visione questa sera, 2 agosto 2025, alle ore 21.20 su Rai 2. Anche in streaming e on demand su Rai Play.