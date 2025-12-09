Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 9 dicembre 2025

Amore criminale è il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, martedì 9 dicembre 2025, su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 9 dicembre

La vicenda di Aurelia Laurenti, uccisa a 32 anni dal compagno nella loro abitazione, in provincia di Pordenone, è al centro del nuovo appuntamento con “Amore Criminale – Storie di femminicidio”, il programma condotto da Veronica Pivetti, in onda martedì 9 dicembre alle 21.20 su Rai 3.

Aurelia e il compagno si conoscono da adolescenti durante una vacanza estiva. Dopo una relazione durata dieci anni, decidono di andare a convivere in una villetta in provincia di Pordenone. La nascita di due figli sembrava coronare un sogno di famiglia che, invece, si trasforma in un incubo fatto di violenze e tradimenti. Quando Aurelia decide di separarsi, lui non lo accetta. Ma la donna non racconta a nessuno quello che le succede a casa, si vergogna. La situazione diventa sempre più pericolosa, fino al tragico epilogo del femminicidio avvenuto il 25 novembre 2020, il giorno in cui ricorre proprio la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La storia di Aurelia sarà raccontata attraverso la formula della docu-fiction, con interviste, immagini di repertorio e ricostruzioni in fiction.

Streaming e tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Veronica Pivetti, come detto, va in onda oggi – martedì 9 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.