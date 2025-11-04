Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 4 novembre 2025

Amore criminale è il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, martedì 4 novembre 2025, su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 4 novembre

La prima puntata è dedicata a Giovanna Frino, uccisa a 44 anni il 16 dicembre 2022 ad Apricena in provincia di Foggia, con tre colpi di pistola dal marito. L’omicidio è avvenuto a casa, davanti a una delle tre figlie, allora diciassettenne. L’uomo, ossessivamente geloso e possessivo, per anni l’aveva sottoposta a insulti, pedinamenti e violenze psicologiche, spesso anche davanti alle figlie. Condannato all’ergastolo in primo grado, è ora in attesa del processo d’appello e sostiene di non ricordare come sia morta la moglie. La vicenda sarà raccontata attraverso le interviste alla famiglia della vittima e con una ricostruzione di fiction.

Streaming e tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Veronica Pivetti, come detto, va in onda oggi – martedì 4 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.