Amore criminale, anticipazioni e storie puntata 17 marzo 2022, Rai 3

Torna questa sera, giovedì 17 marzo 2022, su Rai 3 Amore Criminale, il programma condotto da Veronica Pivetti che racconta drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Il linguaggio è sempre quello della docufiction, dove alla voce narrante di Veronica Pivetti si alternano interviste ai testimoni diretti, materiale di repertorio e ricostruzioni di fiction. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 17 marzo 2022 su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 17 marzo

La puntata di oggi sarà dedicata alla storia di Manuela, bresciana, 35 anni, impiegata in un centro di servizi amministrativi. È sul posto di lavoro che conosce Fabrizio, 48 anni, sposato, padre di due figli. L’uomo, però, si presenta a Manuela come separato. È una menzogna. Una delle tante che racconterà alla ragazza nei tre anni di relazione. La storia fra Manuela e Fabrizio è clandestina e poggia sulle continue promesse che un giorno tutto sarebbe stato vissuto alla luce del sole. Così l’uomo costruisce un castello di bugie che alimenta giorno per giorno. In realtà porta avanti due vite parallele. Il 28 luglio 2018, dopo l’ennesima discussione per le solite menzogne, Fabrizio uccide Manuela. Dopo aver compiuto il delitto, l’uomo parte insieme alla moglie e ai figli per una vacanza in Sardegna. Al suo ritorno, quando il quadro indiziario sarà chiaro, viene arrestato e condannato a 16 anni, con rito abbreviato. La sentenza è definitiva.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma di Veronica Pivetti, come detto, va in onda oggi – giovedì 17 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, 103 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.