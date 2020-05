Amici Speciali, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 22 maggio

Questa sera, venerdì 22 maggio 2020, su Canale 5 arriva la seconda puntata di Amici Speciali, un’edizione particolare del talent show di Maria De Filippi che segue il tradizionale format riempiendolo però di volti già noti alla musica e al pubblico di Canale 5. Amici Speciali in realtà sostituisce Amici Celebrities, che in genere si condisce con esponenti vip, e vede la partecipazione di personaggi che hanno fatto la storia dei talent show. Non vediamo soltanto ex concorrenti di Amici, ma anche altri esponenti musicali come Michele Bravi. In giuria, anche questa sera vedremo Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello. Compito della giuria sarà valutare le esibizioni dei concorrenti ma, rispetto alle precedenti puntate, qui vedremo tornare in campo le squadre, bianchi e blu. Vediamo quali sono le anticipazioni di questa seconda puntata.

Tutto su Amici Speciali: concorrenti, giudici, conduttrice, streaming

In questa seconda puntata di Amici vedremo i concorrenti in gara esibirsi con tante sorprese. Alla fine di ogni puntata viene scelto un vincitore, sotto la supervisione della padrona di casa, Maria De Filippi. In gara vediamo Alberto Urso, Alessio Gaudino, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Irama, Javier Rojas, Michele Bravi, Random, The Kolors e Umberto Gaudino. Di questa sera, sappiamo che il ballerino Javier si cimenterà in una variazione classica, mentre Gabriele Esposito invece realizzerà un remake. Random invece presenterà in anteprima il suo nuovo singolo.

Amici Speciali, chi sono i concorrenti in gara su Canale 5

Alessio Gaudino ha vinto la prima puntata di Amici Speciali e, in un video in anteprima diffuso sui social, ha ammesso di esserne rimasto particolarmente stupito: “Non mi aspettavo proprio di essere il campione della puntata”. Gaia Gozzi, che invece ha vinto l’ultima edizione di Amici, suonerà l’intro di uno dei brani che porterà sul palco. Amici Speciali vi aspetta con la seconda puntata questa sera, venerdì 22 maggio 2020, in prima serata su Canale 5.

