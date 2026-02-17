Amici 25, nuovo crollo emotivo per Valentina: a rischio la partecipazione al serale

A rischio la partecipazione al serale per Valentina: cosa sta succedendo in casa Amici 2025.

La diciannovesima puntata di Amici 25, andata in onda domenica 15 febbraio 2026, ha segnato una svolta decisiva nella corsa verso il serale. Una puntata intensa, ricca di tensioni, promozioni inaspettate e momenti emotivamente complessi, soprattutto per Valentina Pesaresi, che continua a vivere un periodo di forte fragilità.

Mentre tre allievi hanno conquistato la maglia dorata, la giovane cantante è scivolata nuovamente all’ultimo posto, alimentando dubbi sempre più concreti sulla sua permanenza nella scuola.

Cosa è successo a Valentina: le ultime novità di Amici

Il pomeriggio si è aperto con un clima carico di aspettative: per la prima volta in questa edizione, tre allievi hanno ottenuto l’accesso ufficiale al serale. Emiliano Fiasco, Alex Calu e Michele Ballo hanno convinto la giuria e i professori, conquistando il pubblico con esibizioni solide e personalità artistiche ormai mature. Un risultato che ha ridisegnato gli equilibri interni, lasciando però in ombra chi, come Valentina, sta attraversando un momento di evidente difficoltà.

Emiliano ha ottenuto tre sì immediati, Alex ha superato un percorso più tortuoso tra critiche e polemiche, mentre Michele ha dovuto affrontare ben tre esibizioni prima di ottenere il via libera. Una puntata che ha mostrato quanto la selezione per il serale sia diventata severa e quanto ogni dettaglio possa fare la differenza.

Le classifiche della settimana hanno contribuito ad aumentare la tensione. Nel canto, giudicato da Giusy Ferreri e Drusilla Foer, Michele ha dominato con Bruises, seguito da Lorenzo ed Elena, quest’ultima rinata dopo il passaggio nella squadra di Rudy Zerbi. In fondo alla classifica, ancora una volta, Valentina con Pink Pony Club, performance giudicata imprecisa e poco centrata.

Classifica canto

Michele

Lorenzo

Elena

Gard

Plasma

Valentina

Nel ballo, Emiliano ha confermato il suo ruolo di favorito, mentre Alex e Simone hanno convinto la giuria con prove solide. Ultimo posto per Nicola, mentre Alessio è rimasto fermo per infortunio.

Classifica ballo

Emiliano

Alex

Simone

Kiara

Nicola

Ma il vero nodo emotivo della puntata è stato il nuovo crollo di Valentina. Dopo il difficile periodo di gennaio, il ritorno a casa consigliato da Maria De Filippi e il passaggio dalla squadra di Zerbi a quella della Pettinelli, la cantante non riesce a ritrovare stabilità. Ogni esibizione sembra diventare un ostacolo insormontabile, ogni giudizio un peso che la schiaccia. La stessa Pettinelli, pur sostenendola, non nasconde la preoccupazione per la sua fragilità crescente.

Con tre maglie già assegnate e solo nove posti ancora disponibili, la corsa al serale si fa sempre più serrata. In gara restano 15 allievi, ma la posizione di Valentina appare sempre più compromessa. La giovane artista dovrà trovare la forza di reagire, perché il tempo stringe e la concorrenza è agguerrita. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio. Sarà una puntata decisiva, soprattutto per chi, come Valentina, si gioca tutto in un momento in cui la pressione sembra diventare insostenibile.