Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della terza puntata, 4 aprile

Stasera, sabato 4 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo. Chi sono i giudici del Serale di Amici 2026? Grandi novità al tavolo della giuria. I giudici sono infatti Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito.

Ma veniamo alla puntata. Stasera, tra gli ospiti, vedremo la showgirl Elisabetta Canalis e l’attore Nicolas Maupas. L’ospite comico sarà invece Enrico Brignano. Quello musicale Tommaso Paradiso. All’inizio della terza puntata, registrata giovedì, vedremo l’esito del ballottaggio della puntata precedente fra le cantanti Valentina e Caterina. La seconda puntata si era infatti conclusa con una situazione di stallo e quindi il verdetto è stato rinviato di una settimana. Ad essere eliminata sarà Valentina. La puntata si concluderà poi con un ballottaggio a tre: i tre cantanti a rischiare l’eliminazione saranno Angie, Caterina e Plasma.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.