Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:38
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della terza puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della terza puntata, 4 aprile

Stasera, sabato 4 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo. Chi sono i giudici del Serale di Amici 2026? Grandi novità al tavolo della giuria. I giudici sono infatti Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito.

Ma veniamo alla puntata. Stasera, tra gli ospiti, vedremo la showgirl Elisabetta Canalis e l’attore Nicolas Maupas. L’ospite comico sarà invece Enrico Brignano. Quello musicale Tommaso Paradiso. All’inizio della terza puntata, registrata giovedì, vedremo l’esito del ballottaggio della puntata precedente fra le cantanti Valentina e Caterina. La seconda puntata si era infatti conclusa con una situazione di stallo e quindi il verdetto è stato rinviato di una settimana. Ad essere eliminata sarà Valentina. La puntata si concluderà poi con un ballottaggio a tre: i tre cantanti a rischiare l’eliminazione saranno Angie, Caterina e Plasma.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Il Borgo dei Borghi 2026, vincitore: chi ha vinto oggi, 5 aprile
TV / Filumena Marturano: tutto quello che c’è da sapere sulla versione 2022 in onda su Rai 1
TV / Le donne della Bibbia: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
Ti potrebbe interessare
TV / Il Borgo dei Borghi 2026, vincitore: chi ha vinto oggi, 5 aprile
TV / Filumena Marturano: tutto quello che c’è da sapere sulla versione 2022 in onda su Rai 1
TV / Le donne della Bibbia: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
TV / A che ora inizia Il Borgo dei Borghi 2026: l’orario della messa in onda su Rai 3
TV / Le donne della Bibbia streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Le donne della Bibbia: trama e cast della prima puntata
TV / Codice d’onore: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Anche meno: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Max Angioni
TV / Il Borgo dei Borghi 2026, regolamento: come si vota
TV / Perché Che tempo che fa non va in onda: quando torna
Ricerca