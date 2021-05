Amici 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi del serale

Questa sera, sabato 1 maggio 2021, su Canale 5 alle ore 21,20 va in onda il Serale di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno l’ultima fase del talent show – 20esima edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli): ogni coppia di prof porterà nel proprio team gli allievi con i quali ha lavorato durante il percorso quotidiano. Dove vedere la puntata di oggi, 1 maggio, del serale di Amici 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La puntata di oggi, sabato 1 maggio 2021, andrà in onda intorno alle ore 21,20 su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del digitale terrestre).

Amici 2021 streaming del serale

Non solo tv. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su MediasetPlay e Witty Tv, in cui sarà anche possibile usufruire dei contenuti inediti e dei pomeridiani. Sempre in streaming è disponibile su Prime Video “Amici Specials”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.

Durata

Durata? Le singole puntate dello show andranno in onda il sabato sera alle ore 21,20. La chiusura è invece prevista alle ore 01 della notte. Ogni puntata del serale di Amici 2021 avrà quindi una durata di circa 3 ore e 30 minuti (pubblicità incluse).