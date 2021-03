Amici 2021: giudici, concorrenti, squadre, quante puntate e streaming del serale

Da sabato 20 marzo 2021 in prima serata su Canale 5 va in onda il Serale di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno l’ultima fase del talent show – giunto alla sua 20ma edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli): ogni coppia di prof porterà nel proprio team gli allievi con i quali ha lavorato durante il percorso quotidiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Novità

In questa edizione Amici ha adottato in modo più marcato la possibilità di permettere ai giovani cantanti di lavorare al loro primo inedito collaborando con esperti produttori discografici tra cui Zef, Michele Canova, FrenetiK&Orang3, DRD, Federico Nardelli, Francesco “katoo” Catitti e Giordano Colombo, mentre ai giovani ballerini ha dato l’opportunità di essere supportati anche da coreografi esterni come Michele Merola, Nancy Berti, Rita Pivano e Thomas Signorelli oltre che dallo staff di ballerini professionisti di Amici. Altra novità di Amici 2021 è stata l’utilizzo delle classifiche: graduatorie stilate dalle radio, dalle etichette discografiche, da esperti artisti musicali e da grandi nomi della danza nazionale ed internazionale.

Giudici

Ma quali sono i giudici di Amici 2021 serale? I tre giudici del talent saranno Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei Kolors. Saranno loro a valutare in studio le performance artistiche dei 17 i ragazzi che gareggiando per la vittoria. Altra novità dell’edizione numero 20 è l’artista francese Stephane Jarny, nuovo direttore artistico e coreografo dello show.

Concorrenti e squadre

Quali sono i concorrenti e le squadre del serale di Amici 2021? Come detto, quest’anno la formula prevede tre squadre formate ognuna da due prof: Alessandra Celentano è in coppia con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini con Arisa e Veronica Peparini guida la squadra con Anna Pettinelli. Ogni coppia di prof porta nel proprio team gli allievi con i quali ha lavorato durante il percorso quotidiano. Vediamo nel dettaglio le squadre:

Squadra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Sangiovanni (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Tommaso (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Arisa e Lorella Cuccarini

Tancredi (cantante)

Raffaele (cantante)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Rosa (ballerina)

Martina (ballerina)

Alessandro (ballerino)

Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino).

Amici 2021: i ballerini del corpo di ballo

Abbiamo visto concorrenti e squadre di Amici 2021, ma quali sono i ballerini professionisti (corpo di ballo) del talent? In tutto sono 25 i ballerini professionisti del corpo di ballo del talent targato Fascino P.g.t. che animeranno i tableaux e le mise-en-scène dello spettacolo diretti da Stephane Jarny. In scena: Giuseppe Giofrè, Elena D’Amario, Giulia Pauselli, Umberto Gaudino, Simone Nolasco, Francesca Tocca, Spillo, Andreas Muller, Federica Panzeri, Lorenzo Del Moro, Angelo Recchia, Daniele Sibilli, Jonathan Jenvrin, Adriano Bettinelli, Andreina Caracciolo, Michele Barile, Jody Proietti, Talisa Ravagnani, John De La Cruz, Jonathan Gerlo, Christian Pace, Nicolò Noto, Anthony Donadio, Alberto Del Prete e Sebastian Melo Taveira. Alla regia per l’ottava edizione consecutiva c’è Andrea Vicario.

Amici 2021: quante puntate (serale)

Quante puntate sono previste per il serale di Amici 2021? In tutto su Canale 5 (ore 21,20) andranno in onda nove puntate: la prima sabato 20 marzo 2021; l’ultima (la finale) sabato 15 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa su Canale 5 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 20 marzo 2021

Seconda puntata: sabato 27 marzo 2021

Terza puntata: sabato 3 aprile 2021

Quarta puntata: sabato 10 aprile 2021

Quinta puntata: sabato 17 aprile 2021

Sesta puntata: sabato 24 aprile 2021

Settima puntata: sabato 1 maggio 2021

Ottava puntata: sabato 8 maggio 2021

Nona puntata: sabato 15 maggio 2021

Durata? Come detto le singole puntate dello show andranno in onda il sabato sera alle ore 21,20. La chiusura è invece prevista alle ore 01 della notte. Ogni puntata di Amici 2021 avrà quindi una durata di circa 3 ore e 30 minuti (pubblicità incluse).

Streaming e tv

Dove vedere le puntate del serale di Amici 2021 in diretta tv e live streaming? Le nove puntate in programma andranno in onda il sabato sera intorno alle ore 21,20 su Canale 5. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su MediasetPlay e Witty Tv, in cui sarà anche possibile usufruire dei contenuti inediti e dei pomeridiani. Sempre in streaming è disponibile su Prime Video “Amici Specials”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.

