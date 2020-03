Amici 2020, ospiti e anticipazioni della seconda puntata | 6 marzo

Questa sera, 6 marzo 2020, torna con un nuovo appuntamento Amici, il talent di Maria De Filippi giunto alla diciannovesima edizione. La formula di quest’anno è parecchio diversa dalle passate edizione, per cui molti fan del programma sono in cerca delle anticipazioni. Chi saranno gli ospiti di stasera? Sono inizialmente dieci i concorrenti di Amici 2020, ma già due sono stati eliminati per cui sono rimasti in otto: quattro cantanti e quattro ballerini, pronti a sfidarsi a suon di prove ed esibizioni. La grande novità di questa edizione, infatti, è l’assenza di squadre contrapposte, ma tutti gli allievi si sfidano in un avvincente “tutti contro tutti”. Ecco allora gli ospiti e le anticipazioni di stasera, 6 marzo 2020 su Canale 5.

Tutto quello che c’è da sapere sul serale di Amici

Amici 2020, gli ospiti e le anticipazioni

Dopo la prima serata della scorsa settimana che ha registrato buoni risultati d’ascolto, con quasi il 20% di share, Amici 19 torna stasera, 6 marzo 2020, con la seconda puntata. Sono otto gli allievi ancora in gara: quattro cantanti e quattro ballerini. I ragazzi si esibiscono in una gara “tutti contro tutti”, senza squadre né direttori artistici. I ragazzi sono giudicati dalla giuria composta da Vanessa Incontrada, Loredana Bertè e Gabry Ponte (cui si aggiunge di Tommaso Paradiso, che però non vota), dagli insegnanti e dal televoto.

Tutti i concorrenti di Amici 2020

I quattro cantanti ancora in gioco si esibiranno in altrettanti duetti, due con ospiti esterni e due interni al programma. Grande attesa per l’arrivo in studio di Mahmood, il cantante che ha vinto lo scorso Festival di Sanremo con Soldi ed è ormai una star della musica italiana. Altro ospite è Fabrizio Moro, l’artista romano già professori di Amici e vincitore di Sanremo 2018 con “Non mi avete fatto niente” in coppia con Ermal Meta. In particolare Mahmood duetterà con Gaia mentre Fabrizio Moro sarà in coppia con Jacopo. Per quanto riguarda le voci interne, saranno proprio Loredana Bertè e Al Bano ad accompagnare due allieve: rispettivamente Giulia e Nyv.

I cantanti, inoltre, dovranno fare un’esibizione comparata con tre brani: “Mad World”, “Piazza Grande”, “Quando finisce un amore”. I tre ballerini, Javier, Valentin e Nicolai saranno invece chiamati a ballare su una stessa coreografia di latino-americano. Appuntamento dunque questa sera, 6 marzo 2020, su Canale 5 con la seconda puntata del serale di Amici a partire dalle 21.20.

Dove vedere in tv e in streaming Amici di Maria De Filippi