Ambulance: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, 15 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ambulance, film del 2022 diretto da Michael Bay. La pellicola, con protagonisti Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II e Eiza González, è il remake dell’omonimo film danese del 2005 diretto da Laurits Munch-Petersen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il decorato veterano di guerra Will Sharp è alla disperata ricerca di soldi perché la moglie è malata di cancro e ha bisogno di un urgente intervento chirurgico sperimentale che costa più di 230.000 dollari. Chiede aiuto a Danny, il fratello adottivo, il quale, per aiutarlo, gli propone una rapina in banca da a 32 milioni di dollari, la più grande nella storia di Los Angeles. Quando però la loro fuga va clamorosamente storta, i fratelli disperati prendono un’ambulanza con a bordo, in ostaggio, un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e l’esperta paramedico Cam Thompson.

Ambulance: il cast

Abbiamo visto la trama di Ambulance, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jake Gyllenhaal: Danny Sharp

Yahya Abdul-Mateen II: Will Sharp

Eiza González: Cam Thompson

Garret Dillahunt: capitano Monroe

A Martinez: Papi

Keir O’Donnell: agente Anson Clark

Jackson White: agente Zach

Jose Pablo Cantillo: Jesus

Colin Woodell: Scott

Cedric Sanders: agente Mark

Moses Ingram: Amy Sharp

Wale: Castro

Streaming e tv

Dove vedere Ambulance in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.