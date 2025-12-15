Ambulance: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Ambulance: tutto quello che c’è da sapere sul film
Stasera, 15 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ambulance, film del 2022 diretto da Michael Bay. La pellicola, con protagonisti Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II e Eiza González, è il remake dell’omonimo film danese del 2005 diretto da Laurits Munch-Petersen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Il decorato veterano di guerra Will Sharp è alla disperata ricerca di soldi perché la moglie è malata di cancro e ha bisogno di un urgente intervento chirurgico sperimentale che costa più di 230.000 dollari. Chiede aiuto a Danny, il fratello adottivo, il quale, per aiutarlo, gli propone una rapina in banca da a 32 milioni di dollari, la più grande nella storia di Los Angeles. Quando però la loro fuga va clamorosamente storta, i fratelli disperati prendono un’ambulanza con a bordo, in ostaggio, un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e l’esperta paramedico Cam Thompson.
Ambulance: il cast
Abbiamo visto la trama di Ambulance, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Jake Gyllenhaal: Danny Sharp
- Yahya Abdul-Mateen II: Will Sharp
- Eiza González: Cam Thompson
- Garret Dillahunt: capitano Monroe
- A Martinez: Papi
- Keir O’Donnell: agente Anson Clark
- Jackson White: agente Zach
- Jose Pablo Cantillo: Jesus
- Colin Woodell: Scott
- Cedric Sanders: agente Mark
- Moses Ingram: Amy Sharp
- Wale: Castro
Streaming e tv
Dove vedere Ambulance in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.