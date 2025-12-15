Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ambulance: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Ambulance: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, 15 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ambulance, film del 2022 diretto da Michael Bay. La pellicola, con protagonisti Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II e Eiza González, è il remake dell’omonimo film danese del 2005 diretto da Laurits Munch-Petersen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il decorato veterano di guerra Will Sharp è alla disperata ricerca di soldi perché la moglie è malata di cancro e ha bisogno di un urgente intervento chirurgico sperimentale che costa più di 230.000 dollari. Chiede aiuto a Danny, il fratello adottivo, il quale, per aiutarlo, gli propone una rapina in banca da a 32 milioni di dollari, la più grande nella storia di Los Angeles. Quando però la loro fuga va clamorosamente storta, i fratelli disperati prendono un’ambulanza con a bordo, in ostaggio, un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e l’esperta paramedico Cam Thompson.

Ambulance: il cast

Abbiamo visto la trama di Ambulance, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jake Gyllenhaal: Danny Sharp
  • Yahya Abdul-Mateen II: Will Sharp
  • Eiza González: Cam Thompson
  • Garret Dillahunt: capitano Monroe
  • A Martinez: Papi
  • Keir O’Donnell: agente Anson Clark
  • Jackson White: agente Zach
  • Jose Pablo Cantillo: Jesus
  • Colin Woodell: Scott
  • Cedric Sanders: agente Mark
  • Moses Ingram: Amy Sharp
  • Wale: Castro

Streaming e tv

Dove vedere Ambulance in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 15 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 15 dicembre 2025
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata
TV / Sandokan streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 15 dicembre
Spettacoli / Giorgio Locatelli: "Chi disprezza gli immigrati non lo sopporto"
Gossip / Romina Power: "Al Bano? Lo amo ancora. Ylenia è viva, le indagini non sono state fatte bene"
TV / Ascolti tv domenica 14 dicembre: Sarà Sanremo, Chi vuol essere milionario, Che tempo che fa
TV / Sarà Sanremo 2025, chi sono i vincitori: chi ha vinto e va tra le Nuove Proposte
Ricerca