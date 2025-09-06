Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:40
Home » Spettacoli » TV
TV

Alla ricerca di mia figlia: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

di Antonio Scali
Alla ricerca di mia figlia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 6 settembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda in prima visione il film Alla ricerca di mia figlia, pellicola di genere crime del 2024 diretta da Damián Romay. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Una studentessa universitaria scompare durante la Spring Break a Miami, e sua madre intraprende una disperata ricerca. Con l’aiuto di un esperto locale, affrontano una natura insidiosa e pericoli imprevisti nel disperato tentativo di svelare il mistero al più presto.

Alla ricerca di mia figlia: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti attrici e attori di successo come Tori Spelling, Nick Ballard, Tommi Rose, Joseph Cannon. La regia è di Damián Romay.

Streaming e tv

Dove vedere Alla ricerca di mia figlia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
