Alla ricerca di mia figlia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 6 settembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda in prima visione il film Alla ricerca di mia figlia, pellicola di genere crime del 2024 diretta da Damián Romay. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Una studentessa universitaria scompare durante la Spring Break a Miami, e sua madre intraprende una disperata ricerca. Con l’aiuto di un esperto locale, affrontano una natura insidiosa e pericoli imprevisti nel disperato tentativo di svelare il mistero al più presto.

Alla ricerca di mia figlia: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti attrici e attori di successo come Tori Spelling, Nick Ballard, Tommi Rose, Joseph Cannon. La regia è di Damián Romay.

Streaming e tv