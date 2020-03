Alice attraverso lo specchio, il film sequel: trama, cast, trailer e streaming

Tutti ricordiamo e amiamo la storia di Alice nel paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, ma una delle trasposizioni cinematografiche più recenti è quella di Tim Burton, uscita nel 2010. Alice attraverso lo specchio ne è il diretto sequel, che però vede un cambio di regia: al posto di Burton, spunta James Bobin. Nel cast vediamo interpretare di nuovo Alice Mia Wasikowska e, al suo fianco, qualche faccia nota e qualche new entry. Una curiosità su questo film è che è stato dedicato ad Alan Rickman, che ha prestato la voce al Brucaliffo e che è venuto a mancare nel 2016 (anno d’uscita del film).

Vediamo di seguito qual è la trama del film, chi vediamo nel cast e doev vedere il film in tv e in streaming.

Alice attraverso lo specchio, la trama

Il film segue le vicende di Alice in Wonderland, liberamente ispirato al romanzo di Lewis Carroll e racconta di un’Alice diversa rispetto a tre anni prima. Ormai tornata alla vita reale, lontana da Wonderland, Alice ha seguito le orme di suo padre ed è diventata un’abile capitano nautico. Il suo ex fidanzato, Hamish, la ricatta e la sua vita avventura rischia di finire. La donna non vuole rinunciare alla su a nave, così segue il Brucaliffo (adesso farfalla) nel Sottomondo dove viene accolta dalla Regina Bianca, il Bianconiglio e tutti i suoi amici d’avventura del Sottomondo. Qui, Alice scopre della sorte del Cappellaio Matto, che ha perso la sua felicità e solita allegria convinto che la sua famiglia sia riuscito a scampare all’attacco dei Ciciarampa. Alice allora decide di aiutarlo e partono per cercare il tempo e, nel bizzarro palazzo, la ragazza s’imbatte nella Cronosfera, un marchingegno che permette di viaggiare nel tempo. Alice decide allora di rubarla e di tornare al giorno orristraziante, ma grazie al viaggio nel tempo Alice scoprirà anche il passato burrascoso tra la Regina Bianca e la cattiva Regina Rossa, che forse tanto cattiva non era. Alice scoprirà anche il passato del Cappellaio Matto e le sorti della sua famiglia.

Alice attraverso lo specchio, il cast del film

Chi vediamo nel cast di Alice attraverso lo specchio? Partiamo dalla protagonista, interpretata da Mia Wasikowska anche qui. Ritornano Johnny Depp nelle vesti del Cappellaio Matto, Helena Bonham Carter che interpreta la Regina Rossa ed Anne Hathaway che interpreta la Regina Bianca. E ancora abbiamo Michael Sheen, Sacha Baron Cohen, Richard Armitage, Alan Rickman, Rhys Ifans, Matt Lucas, Timothy Spall, Stephen Fry, Lindsay Duncan, Geraldine James, Andrew Scott, Ed Speleers.

Alice attraverso lo specchio, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere Alice attraverso lo specchio in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 12 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming