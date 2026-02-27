Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Quanto guadagna Alessandro Siani: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

Alessandro Siani. Credit: AGF
di Redazione TPI

Quanto guadagna Alessandro Siani: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

Alessandro Siani è il co-conduttore (mister x) misterioso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Il noto comico affiancherà Carlo Conti, Laura Pausini e Bianca Balti nella serata di oggi, 27 febbraio. Ma quanto guadagna Alessandro Siani? Il suo è uno dei nomi più amati del cinema e della comicità italiana. Ha preso parte a numerosi film di successo, commedie che sbancano il botteghino e programmi tv.

Sullo stipendio di Alessandro Siani per Sanremo 2026 possiamo dire subito che non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. Quel che sappiamo è che il cachet della co-conduttrici e co-conduttori che si sono alternati negli anni scorsi dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro a serata. Cifre che potrebbero essere più basse nel caso di una semplice ospitata e in ogni caso non sono state ufficializzate dalla Rai.

Streaming e tv

Abbiamo visto quanto guadagna Alessandro Siani al Festival di Sanremo 2026, ma dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

