Quanto guadagna Alessandro Siani: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

Alessandro Siani è il co-conduttore (mister x) misterioso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Il noto comico affiancherà Carlo Conti, Laura Pausini e Bianca Balti nella serata di oggi, 27 febbraio. Ma quanto guadagna Alessandro Siani? Il suo è uno dei nomi più amati del cinema e della comicità italiana. Ha preso parte a numerosi film di successo, commedie che sbancano il botteghino e programmi tv.

Sullo stipendio di Alessandro Siani per Sanremo 2026 possiamo dire subito che non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. Quel che sappiamo è che il cachet della co-conduttrici e co-conduttori che si sono alternati negli anni scorsi dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro a serata. Cifre che potrebbero essere più basse nel caso di una semplice ospitata e in ogni caso non sono state ufficializzate dalla Rai.

