Chi è Alessandro Iannoni, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Alessandro Iannoni, il concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il reality show riporta il pubblico in Honduras con un nuovo cast di naufraghi, tra cui Alessandro Iannoni, la cui mamma è sicuramente ben nota al pubblico Mediaset. Vediamo cosa sappiamo sul suo conto.

Chi è Alessandro Iannoni: età, programmi TV, Instagram

Nato il 30 giugno 2001 a Roma, Alessandro Iannoni ha vissuto di luce riflessa finora poiché è figlio di Carmen Di Pietro, showgirl ben nota al pubblico di Mediaset complice anche i salotti di Barbara d’Urso. Figlio di Giuseppe Iannoni e fratello di Carmelina, Alessandro dopo il diploma al liceo scientifico ha scelto di iscriversi al corso universitario di Economia Aziendale presso la Luiss. Pur avendo una mamma famosa, il naufrago non ha mai avuto esperienze rilevanti in televisione. Nel 2022 si unisce al cast dell’Isola dei famosi giocando in coppia proprio con sua mamma. Alessandro è presente anche su Instagram, dov’è seguito da 5mila follower. Inoltre appare spesso nei contenuti di Carmen di Pietro insieme alla sorella Carmelina. L’obiettivo di mamma e figlio all’Isola dei Famosi è quello di mettersi in gioco e testare le proprie capacità.

Streaming e TV

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2022? Il reality show arriva in prima serata, a partire da lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5 prendendo il posto settimanale de Il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, in prima serata dalle ore 21:25 su Canale 5, disponibile al tasto 5 del telecomando. Chi vuole seguire il reality in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che via Desktop o via App permette di seguire in streaming tutto ciò che viene trasmesso in TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda.