Chi è Alessandro Egger, il concorrente di Ballando con le Stelle 2022

Chi è Alessandro Egger, il concorrente in gara a Ballando con le stelle 2022? Alessandro Egger nasce il 6 settembre del 1991 a Belgrado, in Serbia. Figlio di Cristina Egger (si fregia del titolo di Gran Dama della Real Casa Savoia) all’età di 6 anni si trasferisce con la famiglia a Como, città in cui vivrà fino al trasferimento a Londra e Milano, città che sceglie per inseguire il sogno di diventare modello.

A 13 anni viene scelto come volto della Kinder. Sì, è proprio Alessandro Egger il famoso “bimbo delle barrette Kinder”. Successivamente prende parte, come attore, a Un medico in famiglia, Shades of Truth e The Band, dove interpreta il ruolo di Nick. Modello tra i più richiesti, Alessandro Egger ha sfilato e posato per Versace e Dolce & Gabbana. Nel 2017 ha partecipato, insieme alla madre, a Pechino Express. Nel 2021 ha preso parte al film di Ridley Scott, House of Gucci, con Lady Gaga e Adam Driver.

Alessandro Egger è anche conosciuto grazie ai suoi video in cui si esibisce nella sua versione femminile: la drag queen Alessandra: ricordiamo un suo video con Tommaso Zorzi dove si strucca dalla sua versione Drag. I video sono diventati subito virali, contribuendo ad accrescere la sua notorietà e, a tal proposito, il modello ha dichiarato: “Mi scrivono le compagne e le mogli di uomini che si vestono da donna. I miei video hanno scaturito una riflessione: sono uno schiaffo all’ignoranza e alla superficialità”. Ora l’avventura a Ballando con le stelle 2022.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Alessandro Egger ha una fidanzata? La risposta è sì, il modello è fidanzato da quasi 10 anni con la collega rumena Madalina Doroftei. Sono diverse le foto sui loro profili Instagram che li ritraggono in giro per il mondo.