Alessandro Borghese, 4 ristoranti su Sky: le anticipazioni della terza puntata

Questa sera, giovedì 7 maggio 2020, in prima serata su Sky Uno torna l’appuntamento con 4 Ristoranti di Alessandro Borghese . Questa volta l’amato chef farà tappa a Roma, nella Città Eterna, dove andrà alla ricerca di una tipologia di ristorante molto alla moda negli ultimi tempi: l’home restaurant. In sostanza, persone appassionate di cucina e ristorazione decidono di aprire le porte della propria casa per ospitare clienti e far gustare delle ricette della tradizione (e non solo). Ma qual è il miglior home restaurant della Capitale? Lo scopriremo questa sera a 4 Ristoranti: vediamo quali sono le anticipazioni di questa terza puntata, in onda giovedì 7 maggio.

4 ristoranti, quante puntate sono

Alessandro Borghese, 4 Ristoranti: le anticipazioni della terza puntata

Questa sera, come già anticipato, la location dei ristoranti in cui farà visita Borghese è Roma, dove verrà esplorato “l’universo” degli home restaurant. I quattro ristoratori, quindi i nuovi concorrenti della sfida “romana” di 4 Ristoranti, sono Tiziana e il suo “A Casa di Fulvia”, Michela con “Michela & Paolo”, Sandra con “Sandra Cooking Class” e, infine, Valentina e il “Ban-Sue”. Si tratta di rappresentanti eccellenti di questa nuova tendenza della ristorazione, la quale si sviluppa nelle case di proprietà ma anche in abitazioni o altre location prese in affitto proprio a questo scopo.

In questo episodio l’oggetto del bonus di Borghese è qualcosa di fondamentale per quanto riguarda l’home restaurant: il benvenuto, che serve a riempire il lasso di tempo prima della cena e a stuzzicare l’appetito. Per quanto riguarda le zone della Capitale dove si trovano le “case-locali” dei rispettivi proprietari, la “casa” di Fulvia si trova a Talenti, Michela a Trastevere, Sandra a Piazza Re di Roma e Valentina a San Pietro. Alessandro Borghese e 4 Ristoranti vi aspettano questa sera, giovedì 7 maggio 2020, in prima serata su Sky Uno, disponibile anche al canale 108 oppure al tasto 455 del digitale terrestre, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc.

Potrebbero interessarti Pelé: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Canale 5 Pelé, la trama del film ispirato alla storia vera del campione brasiliano Vivi e lascia vivere: cosa è successo nella puntate andate in onda