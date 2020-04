Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quante puntate, quando va in onda

Quante puntate sono previste per la nuova edizione di 4 ristoranti di Alessandro Borghese? Stasera, 23 aprile 2020, riprende su Sky Uno il tour di Alessandro Borghese tra le località più suggestive dell’Italia. Parte la sesta edizione di 4 Ristoranti, il fortunato cooking show in cui semplici ristoratori diventano agguerriti concorrenti di una sfida culinaria. Ma quante sono le puntate di 4 ristoranti di Alessandro Borghese? Le puntate, chiaramente registrate prima dell’emergenza sanitaria, sono dieci e la prima città in cui lo chef farà tappa sarà Venezia.

“A Venezia fare il ristoratore è una doppia sfida: gli spazi sono ristretti e i rifornimenti difficili. Se hai bisogno urgente di un ingrediente non puoi farlo arrivare col furgoncino! Pochi giorni dopo aver registrato la puntata c’è stata la devastante acqua alta del 12 novembre. Con il sindaco abbiamo organizzato una cena di gala per sostenere il comune e i ristoratori locali. Anche questo è spirito di unità”, le parole di Alessandro Borghese.

Nelle successive puntate, invece, la troupe di 4 Ristoranti si sposterà nelle due ‘metropoli italiane’ Roma e Milano, ma anche nella Valle d’Aosta, nella Carnia, nella Val Badia, ad Arezzo, nel Conero, nella Lunigiana e nel Cilento. Il meccanismo del gioco è invariato: quattro ristoratori si sfideranno e voteranno con un punteggio da 0 a 10 su location, menu, servizio e conto. Per l’esito finale è fondamentale la votazione assegnata dallo chef, che potrebbe confermare o ribaltare la classifica. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5.000 euro da investire nella propria attività.

Quando va in onda 4 Ristoranti di Alessandro Borghese

Come detto, il programma va in onda da oggi, 23 aprile 2020, in prima serata su Sky Uno. In tutto sono previste 10 puntate che verranno trasmesse, salvo cambiamenti di palinsesto, per i prossimi giovedì sera in prima serata. Quando finisce 4 Ristoranti? Ad oggi la data dell’ultima puntata è . Di seguito il calendario della messa in onda di 4 Ristoranti 2020:

Prima puntata: giovedì 23 aprile 2020

Seconda puntata: giovedì 30 aprile 2020

Terza puntata: giovedì 7 maggio 2020

Quarta puntata: giovedì 14 maggio 2020

Quinta puntata: giovedì 21 maggio 2020

Sesta puntata: giovedì 28 maggio 2020

Settima puntata: giovedì 4 giugno 2020

Ottava puntata: giovedì 11 giugno 2020

Nona puntata: giovedì 18 giugno 2020

Decima puntata: giovedì 25 giugno 2020

Dove vedere il programma in tv e streaming

Come detto, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese va in onda su Sky Uno, canale riservato agli abbonati Sky. E’ possibile seguire il programma, o recuperare eventuali puntate perse, su Sky Go e su Now Tv.

