Ultimo aggiornamento ore 19:45
Home » Spettacoli » TV
TV

Alessandra Amoroso – Live a Caracalla: lo spettacolo musicale su Canale 5

di Antonio Scali
Alessandra Amoroso – Live a Caracalla: lo spettacolo musicale su Canale 5. Anticipazioni, scaletta e ospiti

Questa sera, 4 settembre 2025, in prima visione e in prima serata su Canale 5 dalle ore 21.30 va in onda lo show musicale Alessandra Amoroso – Live a Caracalla. Un concerto evento di Alessandra Amoroso dalla splendida cornice delle Terme di Caracalla a Roma. Una serata da non perdere per tutti i fan dell’artista salentina e non solo. Diversi i grandi ospiti che calcheranno al suo fianco il prestigioso palco delle Terme. Vediamo insieme anticipazioni e ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Una serata speciale in cui l’artista porta sul palco la sua energia e l’emozione dei suoi più grandi successi e del suo ultimo album “Io non Sarei”. Ospiti speciali del live: Annalisa, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Serena Brancale, BigMama e Giorgio Panariello. L’evento è prodotto da FriendsTV. La regia è affidata a Cristiano D’Alisera.

Streaming e tv

Dove vedere Alessandra Amoroso – Live a Caracalla in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione questa sera, 4 settembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca