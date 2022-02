Chi è Aka7even, il giovane cantante uscito da Amici in gara a Sanremo 2022

Chi è Aka7even, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2022, in programma su Rai 1 dall’1 febbraio? Si tratta di un giovane talento della musica italiana, già noto al grande pubblica per aver partecipato alla scorsa edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi. Ha all’attivo già diversi successi, come Loca. A Sanremo 2022 porta il brano Perfetta così. Ma chi è Aka7even? Conosciamolo meglio. Ecco l’età, il vero nome, le canzoni, la vita privata, la carriera, la fidanzata, e i profili social, Instagram e Twitter.

Il suo vero nome è Luca Marzano. Dopo l’esperienza ad Amici, ha scalato le classifiche con il tormentone Loca. Ma la musica è la sua grande passione sin da bambino, Nato a Vico Equense (Napoli) il 23 ottobre 2000, ha solo 21 anni. Ancora giovanissimo, Aka7even è già autore, interprete e produttore dei suoi stessi brani, nella squadra di Cosmophonix Production, famosa etichetta discografica indipendente italiana.

Prima di Amici, Luca Marzano, in arte Aka7even, ha tentato un altro talent, X Factor. Era il 2017, e sotto la guida dell’allora giudice Fedez, capitano della squadra “Under uomini”, Marzano è arrivato fino ai Bootcamp, non riuscendo però a raggiungere i tanto ambiti live. La sua musica spazia tra i vari generi del pop.

Dopo l’esperienza a X Factor, continua a studiare ed approda nel 2020 nella scuola di Amici. Unico cantante in gara nella squadra dell’insegnante Anna Pettinelli, che affianca la coreografa Veronica Peparini con gli allievi Giulia Stabile e Samuele Barbetta, ha conquistato il terzo posto. Nel corso del programma di Maria De Filippi, Aka7even ha lanciato quattro inediti: dalla canzone di debutto “Yellow”, fino alla più apprezzata dal pubblico “Mi manchi”, oltre a “Mille parole” e la hit “Loca”.

Nel maggio del 2019, prima del successo ad Amici, il debutto con il suo primo album di inediti intitolato “Chiaroscuro” e il boom di consensi e visualizzazioni ottenuti su YouTube. Da quel momento Aka7even inizia a farsi conoscere pubblicando numerosi singoli: da “Hotel” con Sac1, fino alla rivisitazione della celebre sigla de “La Casa di Carta”, passando per “Chupa” con il produttore BossFamily e “Coco” con Biondo, anche lui ex concorrente di “Amici”. Il cantante ha ottenuto recentemente un importante riconoscimento: ha vinto infatti agli Mtv Emas 2021 conquistando il premio “Best Italian Act”.

Aka7even: il significato del nome d’arte

Ma cosa significa Aka7even? Uno pseudonimo che Luca Marzano si è dato dopo l’esperienza ad X Factor. È stato lui stesso a spiegarne il significato, raccontando così una pagina difficile della sua infanzia. “Ho vissuto insieme alla mia famiglia un periodo d’inferno. Una settimana sul letto di ospedale con un’altissima possibilità che non mi svegliassi”, ha spiegato ai compagni, raccontando la difficile esperienza di un’encefalite che lo ha colpito da bambino, causandogli gravi episodi epilettici e il coma. “Aka” sta per “Also Known As”, ovvero “Anche conosciuto come” mentre, “7even” rappresenta il numero della mia vita, visto che a 7 anni sono stato in coma per 7 giorni e 7 sono le vite dei gatti”. Una malattia dalla quale Aka7even si è fortunata ripreso completamente, e che gli ha dato ancor più la forza per fare bene.

Vita privata, fidanzata, Instagram, Twitter

Molto riservato sulla sua vita privata, sappiamo che ha quattro fratelli. Aka7even, cantante in gara al Festival di Sanremo 2022, ha svelato come abbiamo visto di aver avuto da bambino una grave malattia per cui è rimasto in coma per diversi giorni. Ad Amici ha raccontato questa terribile pagina della sua vita, facendo commuovere i suoi compagni: “Oggi ho una sola paura, quella di rimanere solo nella mia vita. Ci ho messo 5 anni a ritrovare il contatto con le persone. Quando trovo una persona che mi accetta per quello che sono e riesce a farmi stare così bene fino al punto di amarla ho paura di perderla. Io sono così, darei anche la vita per chi amo perché ci tengo tanto e il punto è che spesso ciò non viene capito e tutto ciò che faccio viene sminuito e ci piango la notte. Però io sono fatto così: chi mi vuole mi accetta, chi non mi vuole si getta”. Non sappiamo se Aka7even abbia una fidanzata, anche se recentemente ha svelato di avere una frequentazione in corso. Molto attivo sui social, è seguito su Instagram da circa 900mila persone. Il giovane cantante di Sanremo 2022 è anche molto attivo su Twitter.