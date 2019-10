Adriano parte su Canale 5 il 7 novembre: Carlo Conti e Paolo Bonolis ospiti della prima puntata

Celentano ci riprova e ritorno con Adriano. Una vocale in più, rispetto al flop di Adrian, e un programma fortemente rivisto rispetto al passato esperimento. Una seconda chance per il Molleggiato, che torna in prima serata su Canale 5 da giovedì 7 novembre 2019.

Il programma prende dunque il posto di Eurogames, la trasmissione fortemente voluta da Ilary Blasi per riportare in auge il format di Giochi senza frontiere, e che non ha portato ascolti particolarmente soddisfacenti.

L’obiettivo è quello di rendere Adriano molto diverso da Adrian, chiuso ufficialmente per un’indisposizione di Celentano, ma in realtà per via dell’accoglienza piuttosto tiepida da parte dei telespettatori. La sosta fino a questo autunno ha permesso di lavorare meglio al progetto e voltare pagina dopo il flop di quello che doveva essere invece l’evento televisivo dell’anno.

Celentano torna su Canale 5 con Adriano, nuovo show in prima serata su Canale 5. Slitta il Grande Fratello Vip

La novità principale dello show di Canale 5 sarà la presenza molto maggiore di Adriano Celentano all’interno della trasmissione, come dichiarato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi: “Siamo fiduciosi, ci sembra molto convinto, sta lavorando ad uno spettacolo con la sua presenza costante. La voglia c’è che faccia quello che doveva fare la prima volta”.

Oltre alla presenza del cantante con numerosi ospiti, tornerà poi il cartone animato con gli episodi finali. Adriano andrà dunque in onda di giovedì (e non di lunedì come annunciato inizialmente). A spostarsi al lunedì sarà invece Live Non è la d’Urso, che finora ha sofferto nella collocazione super affollata della domenica sera.

Live Non è la d’Urso si sposta al lunedì, le Iene tornano alla domenica

Potrebbero interessarti DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 15 ottobre 2019 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 15 ottobre su Rai 3 C’è posta per te: quando inizia la trasmissione di Maria De Filippi

“È giusto dare al suo prodotto e al suo pensiero una seconda chance, ci sembra convinto. Celentano lavora a uno show con la sua presenza costante. Farà quello che doveva fare. Speriamo che questa volta andrà così”, ha aggiunto Berlusconi junior.

Per il grande ritorno di Adriano, inoltre, vedremo presumibilmente grandi nomi nel ruolo di ospiti. Secondo quanto anticipato da Dagospia, nella prima puntata del 7 novembre dovrebbero esserci Paolo Bonolis e Carlo Conti, oltre ad esponenti della politica. Tra i nomi in ballo anche quello di Luciano Ligabue.