Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è, film italiano del 2023 diretto da Francesco Apolloni. Il film è il sequel del film del 2021 Addio al nubilato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel sequel del film del 2021, le quattro protagoniste saranno coinvolte in un viaggio on the road e con una casa famiglia. Quando Eleonora viene scaricata sull’altare, la sua «luna di miele» si trasforma in un viaggio della speranza. Con le sue amiche parte verso Nord per andare a seppellire la reliquia del padre a Nova Gorica, dov’era nato. Qui le protagoniste si imbatteranno in un gruppo di ragazzini di una casa famiglia dal passato difficile… le vite di tutti si intrecceranno e cambieranno per sempre.

Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è: il cast

Abbiamo visto la trama di Addio al nubilato 2, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Laura Chiatti: Linda

Antonia Liskova: Eleonora

Chiara Francini: Vanessa

Jun Ichikawa: Akiko

Alla Krasovitzka: Polina

Enula: Sofia

Fabrizio Nardi: El Tigre

Fausto Cabra: Andrea

Streaming e tv

Dove vedere Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 24 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.