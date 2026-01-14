A testa alta – Il coraggio di una donna: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, su Canale 5 va in onda in prima visione la seconda puntata della nuova fiction con Sabrina Ferilli, A testa alta – Il coraggio di una donna. Ambientata in un borgo alle porte di Roma, la storia affronta temi delicati e attuali come la violazione della privacy, la violenza mediatica dei social e il giudizio collettivo che troppo spesso si accanisce sulle vittime dimenticando i veri colpevoli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla puntata di oggi.

Anticipazioni (trama)

Terzo episodio: È ormai chiaro che qualcuno ha puntato Virginia e vuole costringerla, con minacce e atti persecutori, ad abbandonare la scuola. Ma chi c’è dietro a questi tentativi di sabotaggio sempre più insistenti? Il mistero si infittisce con l’arrivo di Francesca, una ragazza comparsa dal nulla, che vuole vendicarsi di un torto subito. Che sia lei la responsabile di tutto?

Quarto episodio: La persona che ha girato il video ha finalmente un volto ma la verità ha un prezzo e a pagarlo, stavolta, è Marco: nel tentativo di fermare il colpevole, infatti, l’uomo mette a repentaglio la sua stessa vita. Determinata a trovare il responsabile, Virginia sottovaluta una nuova minaccia: tra le bugie raccontate sul suo conto, ce n’è una che può rivelarsi fatale.

A testa alta: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni e la trama della seconda puntata di A testa alta, ma qual è il cast della serie? Prodotta da Marco Belardi per Banijay Studios Italy, è una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy, scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini. Protagonista è Sabrina Ferilli. Diretta da Giacomo Martelli, la fiction conta su un cast che include, tra gli altri, Francesco Petit, Raniero Monaco Di Lapio, Fabrizio Ferracane, Gioia Spaziani, Maria Chiara Augenti, e Ninni Bruschetta. A testa alta affronta uno dei temi più scottanti della nostra società: il revenge porn, la diffusione non consensuale di video intimi che può distruggere reputazioni e legami, in un attimo. Vediamo insieme gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.