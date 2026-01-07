Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

A testa alta – Il coraggio di una donna streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

A testa alta – Il coraggio di una donna streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Dove vedere in diretta tv e in streaming A testa alta – Il coraggio di una donna? La prima puntata della serie con Sabrina Ferilli va in onda in prima visione su Canale 5 questa sera, 7 gennaio 2026, alle ore 21.40. In tutto sono previste tre puntate, una ogni mercoledì sera. Ambientata in un borgo alle porte di Roma, la storia affronta temi delicati e attuali come la violazione della privacy, la violenza mediatica dei social e il giudizio collettivo che troppo spesso si accanisce sulle vittime dimenticando i veri colpevoli. Ecco le informazioni su dove vederla in tv e in streaming.

In tv

La serie va in onda in prima visione questa sera, 7 gennaio 2026, alle ore 21.40 su Canale 5.

A testa alta – Il coraggio di una donna streaming

Potete recuperare gli episodi in qualsiasi momento con la funzione on demand o seguirli in diretta streaming sulla app di Mediaset Infinity, disponibile per pc, smartphone, tablet e smart tv.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per A testa alta? Appuntamento in prima visione su Canale 5 per tre mercoledì in prima serata, a partire dal 7 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 7 gennaio 2026 OGGI
  • Seconda puntata: 14 gennaio 2026
  • Terza puntata: 21 gennaio 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
