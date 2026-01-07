Icona app
TV

A testa alta – Il coraggio di una donna: quante puntate, durata e quando finisce

di Marco Nepi
A testa alta – Il coraggio di una donna: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per A testa alta – Il coraggio di una donna, la nuova fiction con Sabrina Ferilli in onda su Canale 5? In tutto sono previste tre puntate, a partire dal 7 gennaio 2026, alle ore 21.40. Ambientata in un borgo alle porte di Roma, la storia affronta temi delicati e attuali come la violazione della privacy, la violenza mediatica dei social e il giudizio collettivo che troppo spesso si accanisce sulle vittime dimenticando i veri colpevoli. Appuntamento ogni mercoledì sera in prima visione per tre settimane. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 7 gennaio 2026
  • Seconda puntata: 14 gennaio 2026
  • Terza puntata: 21 gennaio 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di A testa alta? La durata è di circa due ore per ognuna delle tre puntate, pubblicità inclusa. Partenza subito dopo La ruota della fortuna e chiusura intorno a mezzanotte.

Streaming e tv

Dove vedere in tv e streaming A testa alta? Appuntamento su Canale 5 in prima visione dal 7 gennaio 2026 per tre puntate. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
