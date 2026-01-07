- Sabrina Ferilli è Virginia Terzi
- Francesco Petit è Rocco
- Raniero Monaco di Lapio è Marco Colaianni
- Gioia Spaziani è Cecilia
- Lucia Balordi è Nina
- Fabrizio Ferracane è Luigi
- Andrea Pittorino è Alex
- Maria chiara Augenti è Giulia
- Augusto Fornari è il sindaco Morrone
- Nini Brischetta è Bodoni
- Lorena Cacciatore è Elena Bodoni
Quante puntate
Quante puntate sono previste per A testa alta? Appuntamento in prima visione su Canale 5 per tre mercoledì in prima serata, a partire dal 7 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa.
- Prima puntata: 7 gennaio 2026
- Seconda puntata: 14 gennaio 2026
- Terza puntata: 21 gennaio 2026
A testa alta: la location
Dove è stata girata la fiction con Sabrina Ferilli in onda su Canale 5? A Testa Alta – il coraggio di una donna è una storia di resistenza e coraggio, ambientata tra le atmosfere suggestive dei laghi laziali, dove l’amore per i figli si intreccia con la ricerca della verità e dove tenere la testa alta significa anche trovare la forza di chiedere aiuto. Un racconto che unisce famiglia, amicizia, prime passioni e solidarietà, con momenti di ironia che rendono ancora più umani i protagonisti: perché a volte le lezioni più importanti arrivano proprio quando sembra che tutto sia perduto.