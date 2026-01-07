Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

A testa alta – Il coraggio di una donna: il cast (attori e personaggi) della serie di Canale 5

di Antonio Scali
A testa alta – Il coraggio di una donna: il cast (attori e personaggi) della serie di Canale 5

A testa alta – Il coraggio di una donna è la serie con protagonista Sabrina Ferilli in onda in prima visione questa sera, 7 gennaio 2026, per tre puntate. Diretta da Giacomo Martelli, la fiction conta su un cast che include, tra gli altri, Francesco Petit, Raniero Monaco Di Lapio, Fabrizio Ferracane, Gioia Spaziani, Maria Chiara Augenti, e Ninni Bruschetta. La serie, prodotta da Marco Belardi per Banijay Studios Italy, è una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy, scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini.

A testa alta affronta uno dei temi più scottanti della nostra società: il revenge porn, la diffusione non consensuale di video intimi che può distruggere reputazioni e legami, in un attimo. Vediamo insieme gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

  • Sabrina Ferilli è Virginia Terzi
  • Francesco Petit è Rocco
  • Raniero Monaco di Lapio è Marco Colaianni
  • Gioia Spaziani è Cecilia
  • Lucia Balordi è Nina
  • Fabrizio Ferracane è Luigi
  • Andrea Pittorino è Alex
  • Maria chiara Augenti è Giulia
  • Augusto Fornari è il sindaco Morrone
  • Nini Brischetta è Bodoni
  • Lorena Cacciatore è Elena Bodoni

Quante puntate

Quante puntate sono previste per A testa alta? Appuntamento in prima visione su Canale 5 per tre mercoledì in prima serata, a partire dal 7 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 7 gennaio 2026
  • Seconda puntata: 14 gennaio 2026
  • Terza puntata: 21 gennaio 2026

A testa alta: la location

Dove è stata girata la fiction con Sabrina Ferilli in onda su Canale 5? A Testa Alta – il coraggio di una donna è una storia di resistenza e coraggio, ambientata tra le atmosfere suggestive dei laghi laziali, dove l’amore per i figli si intreccia con la ricerca della verità e dove tenere la testa alta significa anche trovare la forza di chiedere aiuto. Un racconto che unisce famiglia, amicizia, prime passioni e solidarietà, con momenti di ironia che rendono ancora più umani i protagonisti: perché a volte le lezioni più importanti arrivano proprio quando sembra che tutto sia perduto.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca