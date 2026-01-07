A che ora inizia A testa alta – Il coraggio di una donna: l’orario della serie su Canale 5

A che ora inizia A testa alta – Il coraggio di una donna? La nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli va in onda su Canale 5 per tre puntate a partire dal 7 gennaio 2026 alle ore 21.40, subito dopo la Ruota della fortuna. Il game condotto da Gerry Scotti ottiene sempre grande successo di pubblico e termina intorno alle 21.40-21.45. Subito dopo inizierà la serie A testa alta, che avrà una durata di circa due ore a puntata.

Il cast

Abbiamo visto A che ora inizia A testa alta, ma qual è il cast della serie? La serie, prodotta da Marco Belardi per Banijay Studios Italy, è una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy, scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini. Protagonista è Sabrina Ferilli. Diretta da Giacomo Martelli, la fiction conta su un cast che include, tra gli altri, Francesco Petit, Raniero Monaco Di Lapio, Fabrizio Ferracane, Gioia Spaziani, Maria Chiara Augenti, e Ninni Bruschetta. A testa alta affronta uno dei temi più scottanti della nostra società: il revenge porn, la diffusione non consensuale di video intimi che può distruggere reputazioni e legami, in un attimo. Vediamo insieme gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.