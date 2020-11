A che ora inizia Gli orologi del diavolo: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia la serie tv Gli orologi del diavolo, la nuova serie tv con Beppe Fiorello in onda da oggi – 9 novembre – su Rai 1? Ve lo diciamo subito. La fiction andrà in onda alle ore 21,25. Ma quante puntate sono previste per Gli orologi del diavolo? In tutto sono previste 4 puntate da due episodi ciascuna (in totale, quindi, otto episodi) che andranno in onda per quattro lunedì sera: la prima il 9 novembre; l’ultima puntata il 23 novembre 2020. Di seguito la programmazione di Rai 1:

Prima puntata: lunedì 9 novembre 2020 (Episodi 1 e 2)

Seconda puntata: martedì 10 novembre 2020 (Episodi 3 e 4)

Terza puntata: lunedì 16 novembre 2020 (Episodi 5 e 6)

Quarta puntata: lunedì: 23 novembre 2020 (Episodi 7 e 8)

Streaming e tv

Dove vedere Gli orologi del diavolo in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 9 novembre 2020 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live stremaing tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

