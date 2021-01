A che ora inizia Danza con me 2021, lo show di Roberto Bolle su Rai 1

A che ora inizia Danza con me 2021 con Roberto Bolle su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la messa in onda dello show, giunto alla quarta edizione, è prevista per le ore 21,25 su Rai 1 e RaiPlay.it. “Mai come in un momento come questo siamo stati convinti dell’importanza di esserci – ha detto Roberto Bolle per presentare l’evento –. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati, tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare a Danza con Me come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l’Arte e la bellezza, nell’attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi. L’Arte è vita – ha aggiunto il grande ballerino -, è la custode della nostra umanità migliore, è la spinta che ci ricorda quello che siamo e ci fa vedere quello che potremmo e potremo tornare ad essere, pensare, creare. L’arte e lo spettacolo sono ristoro per l’anima e per lo spirito. È importante non dimenticarlo ed era importante dare un segnale forte in questo senso. Che sia un tempo sospeso, ma al quale non bisogna abituarsi”.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Danza con me 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Lo show di Roberto Bolle, come detto, va in onda oggi – venerdì 1 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, grazie alla funzione on demand, si potrà recuperare lo show dopo la messa in onda.

