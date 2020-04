90 minuti in Paradiso: trama, cast, trailer e streaming del film stasera su Rai 2

Questa sera, 10 aprile 2020, va in onda su Rai 2 il film 90 minuti in paradiso, pellicola drammatica del 2015, diretta da Michael Polish, con Hayden Christensen e Kate Bosworth. Il film racconta una storia vera, quella di un sacerdote vittima di un incidente stradale, che trascorre 90 minuti nella beatitudine celeste prima di tornare miracolosamente in vita. Ma di cosa parla 90 minuti in Paradiso? Ecco la trama, il cast e il trailer del film su Rai 2 dalle 21.20.

90 minuti in Paradiso è tratto da una storia vera

90 minuti in Paradiso: la trama del film

Don Piper muore il 18 gennaio 1989, quando un camion proveniente dalla corsia opposta gli piomba addosso distruggendo la sua auto. Dichiarato morto, il suo corpo rimane sotto il telo bianco per un’ora e mezza, mentre la sua anima viaggia fino al paradiso sperimentandone la pace, la bellezza e la gloria. Le preghiere di un pastore però realizzano un miracolo e Don ritorna in vita.

L’uomo porta con sé il vivido ricordo delle sensazioni vissute in cielo, ma l’incredibile esperienza non gli risparmia comunque la sofferenza causata dalle lesioni che ha riportato. Trascorre più di cento giorni trascorsi in ospedale, tra cure, riabilitazione, sofferenze fisiche e crolli emotivi, ma la strada per la guarigione sembra essere ancora lunga. Con il sostegno della sua famiglia e un attaccamento viscerale alla fede, però, Piper, secondo la trama di 90 minuti in Paradiso, riuscirà a superare gradualmente ogni sfida e ritornare alla vita di un tempo, diventando un esempio per tutti coloro che si trovano a dover lottare contro la malattia o la perdita di una persona cara.

Il film 90 minuti in Paradiso è tratto da una storia vera, ovvero l’esperienza pre-morte vissuta da Don Piper nel 1989. L’uomo ha raccontato la vicenda nel romanzo 90 Minutes in Heaven, scritto nel 2004.

90 minuti in Paradiso film: cast e trailer

Tanti gli attori che fanno parte del cast del film 90 minuti in Paradiso. Nel ruolo del protagonista, Don Piper, c’è Hayden Christensen. Eva Piper è interpretata da Kate Bosworth mentre nel ruolo del piccolo Chris Piper c’è Hudson Meek. Il film è trasmesso stasera, venerdì 10 aprile 2020, in prima serata su Rai 2. Ecco il trailer ufficiale della pellicola diretta da Michael Polish.

90 minuti in Paradiso: streaming

Dove vedere il film 90 minuti in Paradiso? La pellicola va in onda venerdì 10 aprile 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming