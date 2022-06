7 ore per farti innamorare streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, mercoledì 1 giugno 2022, va in onda in prima serata su Canale 5 il film 7 ore per farti innamorare. Si tratta del debutto alla regia per Giampaolo Morelli, che ha scritto anche il romanzo da cui è stato poi tratto il film. Morelli figura come protagonista e affianca Serena Rossi nella trama. Il protagonista, Giulio, è un giornalista affermato che nella vita pare avere tutto. A breve si sposerà con Giorgia, la donna che ama e che sembra ricambiarlo. Ma, poco prima delle nozze, Giulio scopre che Giorgia lo tradisce e non con un uomo qualsiasi, ma con il suo capo. Per questo Giulio non solo perde la ragazza, ma anche il lavoro. Disperato, a quel punto non sa cosa fare, ma in suo soccorso arriva Valeria, una donna che si professa esperta di tecniche di rimorchio e che lo aiuterà a riconquistare la sua bella in sole sette ore. Ma dove vedere 7 ore per farti innamorare in diretta TV e live streaming?

In TV

Il film, come già detto, va in onda in prima serata mercoledì 1 giugno 2022 su Canale 5 a partire dalle ore 21:25. Chi vuole seguire la diretta televisiva dovrà semplicemente sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi invece dispone di un decoder Sky può trovarlo al tasto 105.

7 ore per farti innamorare streaming

Ma non solo diretta televisiva, anche live streaming. In che modo? Per seguire 7 ore per farti innamorare basterà accedere alla piattaforma di MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione. Una volta effettuato il login, anche tramite Facebook o Google, sarà possibile selezionare il canale in diretta attraverso il menù a tendina. MediasetPlay funziona sia via desktop che tramite app, una soluzione comoda soprattutto per chi si collega via smartphone o tablet.