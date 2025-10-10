Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

65 – Fuga dalla Terra: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
65 – Fuga dalla Terra: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda 65 – Fuga dalla Terra, film del 2023 scritto, diretto e co-prodotto da Scott Beck e Bryan Woods. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sul lontano pianeta tecnologicamente avanzato Somaris, il pilota Mills deve intraprendere una spedizione spaziale di due anni per guadagnare i soldi necessari per curare la malattia della figlia Nevine. Tuttavia, durante il viaggio di ritorno a Somaris, la sua astronave, la Zoic, viene colpita da una massa di asteroidi e si schianta su un pianeta inesplorato. Con la nave danneggiata, Mills scopre che i passeggeri sono morti e che altre due capsule criogenetiche che egli teneva nella nave sono disperse. Dopo aver pensato al suicidio, trova una sopravvissuta, una bambina di nome Koa, figlia di una coppia morta. Mills decide di prendersi cura di lei, anche se i due hanno difficoltà a comunicare parlando delle lingue diverse e avendo il traduttore rotto. Il pianeta sconosciuto è la Terra 65 milioni di anni fa, durante il periodo Cretaceo. Mills scopre che l’altra metà dello Zoic contiene una navetta di fuga funzionante e invia un segnale di soccorso per il salvataggio.

65 – Fuga dalla Terra: il cast

Abbiamo visto la trama di 65 – Fuga dalla Terra, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Adam Driver: com. Mills
  • Ariana Greenblatt: Koa
  • Chloe Coleman: Nevine
  • Nika King: Alya
  • Brian Dare: computer di bordo (voce)

Streaming e tv

Dove vedere 65 – Fuga dalla Terra in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
