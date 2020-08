300, il film con Gerard Butler stasera su Italia 1: trama, cast e streaming

Questa sera torna su Italia 1 il film 300, una pellicola del 2007 diretta da Zack Snyder che tutto ormai conoscono. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonima graphic novel di Frank Miller, è stato campione d’incassi posizionandosi al nono posto della classifica dei film più visti dell’anno di uscita ed è stato girato con la tecnica del chroma key per riprodurre immagini e atmosfere del fumetto originale. Vediamo insieme qualche dettaglio in più sul film.

300, la trama del film

300 è il numero di spartani che si opposero al re persiano Serse: era il 480 a.C. L’epica battaglia, ispirata a un fatto realmente accaduto, si svolge al passo delle Termopili: 300 spartani contro centomila persiani. Il re persiano, intenzionato a conquistare ogni territorio disponibile, inviò un messaggero in Grecia, precisamente a Sparta, ma pronunciando la parola “sottomissione” condannò l’incontro a una futura guerra. Dopo aver ucciso il messaggero, Leonida decide di affrontare la Persia e, dopo aver radunato 300 dei suoi migliori combattenti, si dirige allo stresso passo delle Termopili per fermare il nemico.

300, il cast del film | Trailer

Nel cast vediamo Gerarg Butler che interpreta il Re Leonida, mentre David Wenham interpreta Delios. Lena Headey è la Regina Gorgo, mentre Dominic West interpreta Terone. Rodrigo Santoro interpreta il Re Serse, mentre Michael Fassbender è Stelios. Vincent Regan è il capitano Artemis, mentre Andrew Tiernan è Efialte. Vediamo anche Tom Wisdom, Stephen McHattie, Peter Mensah, Kelly Craig e Robert Maillet.

300, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere 300 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 6 agosto 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

