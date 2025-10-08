3 Days to Kill: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 8 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda 3 Days to Kill, film del 2014 diretto da McG, con protagonisti Kevin Costner, Amber Heard e Hailee Steinfeld. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’agente della CIA Ethan Renner, vicino ai 60 anni, scopre che, a causa di un glioblastoma, gli sono rimasti solo pochi mesi di vita; così decide di ritirarsi dal lavoro per rimediare ai propri errori e recuperare il suo rapporto con la famiglia, troncato nella necessità di proteggerla dai pericoli del mestiere. Ma un’agente segreto gli offre accesso a un’ultima missione: catturare un terrorista internazionale, in cambio di un farmaco sperimentale che potrebbe guarirlo. Di fronte a una simile, miracolosa occasione di guarire dalla sua malattia, Ethan è costretto ad accettare. Ma, alle complicazioni più che mai ovvie dell’incarico assegnato, si aggiungono le comuni seccature del genitore medio, continuamente assediato dai problemi nel gestire la figlia. Fortemente motivato, Ethan accetta il “tour de force” districandosi abilmente tra l’ultima missione lavorativa e l’altra missione, quella sentimentale legata a moglie e figlia.

3 Days to Kill: il cast

Abbiamo visto la trama di 3 Days to Kill, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kevin Costner: Ethan Renner

Hailee Steinfeld: Zoey Renner

Amber Heard: Vivi Delay

Connie Nielsen: Christine Renner

Richard Sammel: Wolf

Eriq Ebouaney: Jules

Tómas Lemarquis: Albino

Raymond J. Barry: direttore della C.I.A.

Jonathan Barbezieux: Louis

Jonas Bloquet: Hugh

Rupert Wynne-Jones: padre di Hugh

Marc Andréoni: Mirat Yilmaz

Shane Woodward: Axel

Bruno Ricci: Guido

Marie Guillard: moglie di Mirat

Éric Naggar: avvocato

Lamont Thompson: tecnico

Rob Roy Fitzgerald: vice direttore della C.I.A.

Mai Ahn: Yasmin

Streaming e tv

Dove vedere 3 Days to Kill in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 8 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.