20 anni che siamo italiani: anticipazioni e ospiti di stasera, 20 giugno, su Rai 1

Questa sera, 20 giugno 2020, va in onda su Rai 1 20 anni che siamo italiani, lo show in replica in prima serata condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Una coppia inedita per raccontare i loro primi vent’anni da Italiani, da quando Gigi D’Alessio ha fatto il suo primo exploit nazionale a Sanremo a quando Vanessa Incontrada è arrivata in Italia, diventando subito un volto familiare e popolare. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di 20 anni che siamo italiani?

Anticipazioni e ospiti

Si tratta di tre puntate, in prima serata su Rai 1, a partire da stasera, sabato 20 giugno 2020. Alla guida Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada: i due conduttori insieme ai loro grandi ospiti potranno raccontarsi e raccontare come sono cambiate le usanze, i modi e i gusti degli italiani che hanno accompagnato la loro vita.

Una grande orchestra composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino sarà il nucleo musicale dello spettacolo e non solo. Saranno tante le sorprese musicali che uniranno Gigi e Vanessa durante le tre puntate in replica di 20 anni che siamo italiani. Al fianco dei conduttori anche numerosi artisti che in questi ultimi due decenni sono diventati punto di riferimento per molti giovani e da questi sono stati riscoperti. Non mancheranno momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un atmosfera leggera e divertente che renderà lo show unico e particolare.

La regia è di Fabrizio Guttuso Alaimo. 20 anni che siamo italiani è un programma di: Martino Clericetti, Max Novaresi, Monica Parente, Luca Parenti, Giovanna Salvatori, Walter Santillo, Paola Vedani. Scenografia: Giuseppe Chiara. Appuntamento dunque questa sera, 20 giugno 2020, con la prima puntata di 20 anni che siamo italiani, dalle 21.25 su Rai 1.

20 anni che siamo italiani: diretta tv e streaming

Dove vedere 20 anni che siamo italiani? Lo show va in onda questa sera – sabato 20 giugno 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il programma con Gigi D’alessio e Vanessa Incontrada in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento lo show potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

