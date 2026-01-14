2 Hearts – Intreccio di destini: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda 2 Hearts – Intreccio di destini, film del 2020 diretto da Lance Hool. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chris è una matricola universitaria un po’ impacciata. Uscendo da un’aula dopo la sua lezione si scontra con Sam (Samantha), che invece è all’ultimo anno. Tra i due da subito scoccherà la scintilla, e finiranno per mettersi insieme e per progettare il loro futuro di coppia nonostante la giovane età. Contemporaneamente, un’altra coppia si forma. Quella tra l’imprenditore Jorge e l’assistente di volo Leslie.

Le storie di queste coppie e di queste persone si muovono in parallelo. Mentre Chris e Sam sono sempre più felici, Jorge si ritrova a lottare contro una brutta malattia. È solo questione di tempo: come spesso accade nella vita, le vicende umane di Chris, Sam, Jorge e Leslie si incrociano in maniera dolorosa e inaspettata. Due coppie diverse, due decadi diverse, due posti diversi. A collegarle, un filo nascosto che finirà per portarle insieme, vicine.

2 Hearts – Intreccio di destini: il cast

Abbiamo visto la trama di 2 Hearts – Intreccio di destini, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Radha Mitchell: Leslie

Jacob Elordi: Chris

Kari Matchett: Grace

Tiera Skovbye: Sam

Adan Canto: Jorge

Tahmoh Penikett: Eric

Jordan Burtchett: Colin

Malcolm Stewart: Dr. Dean

Anthony Konechny: John

Doralynn Mui: John

Mariessa Portelance:

Stefania Indelicato:

Corey Woods:

Jason McKinnon:

Georgia Bradner:

Neil Webb:

Streaming e tv

Dove vedere 2 Hearts – Intreccio di destini in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 14 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.