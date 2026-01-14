2 Hearts – Intreccio di destini: tutto quello che c’è da sapere sul film
2 Hearts – Intreccio di destini: trama, cast e streaming del film
Questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda 2 Hearts – Intreccio di destini, film del 2020 diretto da Lance Hool. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Chris è una matricola universitaria un po’ impacciata. Uscendo da un’aula dopo la sua lezione si scontra con Sam (Samantha), che invece è all’ultimo anno. Tra i due da subito scoccherà la scintilla, e finiranno per mettersi insieme e per progettare il loro futuro di coppia nonostante la giovane età. Contemporaneamente, un’altra coppia si forma. Quella tra l’imprenditore Jorge e l’assistente di volo Leslie.
Le storie di queste coppie e di queste persone si muovono in parallelo. Mentre Chris e Sam sono sempre più felici, Jorge si ritrova a lottare contro una brutta malattia. È solo questione di tempo: come spesso accade nella vita, le vicende umane di Chris, Sam, Jorge e Leslie si incrociano in maniera dolorosa e inaspettata. Due coppie diverse, due decadi diverse, due posti diversi. A collegarle, un filo nascosto che finirà per portarle insieme, vicine.
2 Hearts – Intreccio di destini: il cast
Abbiamo visto la trama di 2 Hearts – Intreccio di destini, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Radha Mitchell: Leslie
- Jacob Elordi: Chris
- Kari Matchett: Grace
- Tiera Skovbye: Sam
- Adan Canto: Jorge
- Tahmoh Penikett: Eric
- Jordan Burtchett: Colin
- Malcolm Stewart: Dr. Dean
- Anthony Konechny: John
- Doralynn Mui: John
Streaming e tv
Dove vedere 2 Hearts – Intreccio di destini in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 14 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.