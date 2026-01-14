Icona app
TV

2 Hearts – Intreccio di destini: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

2 Hearts – Intreccio di destini: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda 2 Hearts – Intreccio di destini, film del 2020 diretto da Lance Hool. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chris è una matricola universitaria un po’ impacciata. Uscendo da un’aula dopo la sua lezione si scontra con Sam (Samantha), che invece è all’ultimo anno. Tra i due da subito scoccherà la scintilla, e finiranno per mettersi insieme e per progettare il loro futuro di coppia nonostante la giovane età. Contemporaneamente, un’altra coppia si forma. Quella tra l’imprenditore Jorge e l’assistente di volo Leslie.

Le storie di queste coppie e di queste persone si muovono in parallelo. Mentre Chris e Sam sono sempre più felici, Jorge si ritrova a lottare contro una brutta malattia. È solo questione di tempo: come spesso accade nella vita, le vicende umane di Chris, Sam, Jorge e Leslie si incrociano in maniera dolorosa e inaspettata. Due coppie diverse, due decadi diverse, due posti diversi. A collegarle, un filo nascosto che finirà per portarle insieme, vicine.

2 Hearts – Intreccio di destini: il cast

Abbiamo visto la trama di 2 Hearts – Intreccio di destini, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Radha Mitchell: Leslie
  • Jacob Elordi: Chris
  • Kari Matchett: Grace
  • Tiera Skovbye: Sam
  • Adan Canto: Jorge
  • Tahmoh Penikett: Eric
  • Jordan Burtchett: Colin
  • Malcolm Stewart: Dr. Dean
  • Anthony Konechny: John
  • Doralynn Mui: John
  • Mariessa Portelance:
  • Stefania Indelicato:
  • Corey Woods:
  • Jason McKinnon:
  • Georgia Bradner:
  • Neil Webb:

Streaming e tv

Dove vedere 2 Hearts – Intreccio di destini in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 14 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
TV / A testa alta – Il coraggio di una donna streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Homefront: tutto quello che c’è da sapere sul film
