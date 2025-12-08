1917: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda 1917, film del 2019 diretto da Sam Mendes. Ambientato durante la prima guerra mondiale, il film vede protagonisti George MacKay e Dean-Charles Chapman, affiancati da un cast che comprende Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch. Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il 6 aprile 1917 sembra che l’esercito tedesco si stia ritirando da un settore del fronte occidentale. Col proposito di gettare lo scompiglio tra il nemico in ritirata e riuscire così ad aprire un varco nelle linee, il colonnello Mackenzie dell’esercito britannico si appresta a lanciare all’attacco il 2º battaglione del Devonshire Regiment. La ricognizione aerea scopre tuttavia che i tedeschi in realtà non si sono ritirati, ma si stanno solo riassestando su una nuova linea difensiva, costruita poco più indietro e pesantemente munita. L’attacco del battaglione britannico, composto da più di 1600 uomini, rischia quindi di trasformarsi in un massacro. Poiché nel settore le linee telefoniche sono interrotte, il generale Erinmore incarica i due giovani caporali Tom Blake e William Schofield di consegnare a Mackenzie l’ordine di interrompere l’attacco programmato…

1917: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 1917, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 2 stasera, 8 dicembre? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

George MacKay: caporale William Schofield

Dean-Charles Chapman: caporale Tom Blake

Mark Strong: capitano Smith

Andrew Scott: tenente Leslie

Richard Madden: tenente Joseph Blake

Claire Duburcq: Lauri

Colin Firth: generale Erinmore

Benedict Cumberbatch: colonnello Mackenzie

Daniel Mays: sergente Sanders

Adrian Scarborough: maggiore Hepburn

Jamie Parker: tenente Richards

Michael Jibson: tenente Hutton

Richard McCabe: colonnello Collins

Chris Walley: Bullen

Nabhaan Rizwan: soldato Sepoy

Michael Cornelius: Cornelius

Daniel McMillon: tiratore scelto

John Hollingworth: sergente Guthrie

Streaming e tv

Dove vedere 1917 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 8 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.