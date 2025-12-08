Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

1917: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

di Anton Filippo Ferrari
1917: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda 1917, film del 2019 diretto da Sam Mendes. Ambientato durante la prima guerra mondiale, il film vede protagonisti George MacKay e Dean-Charles Chapman, affiancati da un cast che comprende Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch. Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il 6 aprile 1917 sembra che l’esercito tedesco si stia ritirando da un settore del fronte occidentale. Col proposito di gettare lo scompiglio tra il nemico in ritirata e riuscire così ad aprire un varco nelle linee, il colonnello Mackenzie dell’esercito britannico si appresta a lanciare all’attacco il 2º battaglione del Devonshire Regiment. La ricognizione aerea scopre tuttavia che i tedeschi in realtà non si sono ritirati, ma si stanno solo riassestando su una nuova linea difensiva, costruita poco più indietro e pesantemente munita. L’attacco del battaglione britannico, composto da più di 1600 uomini, rischia quindi di trasformarsi in un massacro. Poiché nel settore le linee telefoniche sono interrotte, il generale Erinmore incarica i due giovani caporali Tom Blake e William Schofield di consegnare a Mackenzie l’ordine di interrompere l’attacco programmato…

1917: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 1917, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 2 stasera, 8 dicembre? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • George MacKay: caporale William Schofield
  • Dean-Charles Chapman: caporale Tom Blake
  • Mark Strong: capitano Smith
  • Andrew Scott: tenente Leslie
  • Richard Madden: tenente Joseph Blake
  • Claire Duburcq: Lauri
  • Colin Firth: generale Erinmore
  • Benedict Cumberbatch: colonnello Mackenzie
  • Daniel Mays: sergente Sanders
  • Adrian Scarborough: maggiore Hepburn
  • Jamie Parker: tenente Richards
  • Michael Jibson: tenente Hutton
  • Richard McCabe: colonnello Collins
  • Chris Walley: Bullen
  • Nabhaan Rizwan: soldato Sepoy
  • Michael Cornelius: Cornelius
  • Daniel McMillon: tiratore scelto
  • John Hollingworth: sergente Guthrie

Streaming e tv

Dove vedere 1917 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 8 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
